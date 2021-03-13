 

Мнение: В Боливии арестовали Аньес

13.03.2021, 22:56, Разное
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В Боливии поздно вечером арестовали Жанин Аньес. Ордер на ее арест вчера выдала прокуратура Боливии https://colonelcassad.livejournal.com/6622006.html.
Аньес обвиняется в измене, заговоре против государства и терроризме. Ночью она наконец попала в руки боливийского правосудия. На ней висит более 30 покойников, помимо прочего.
Арест прошел буднично, без каких-то крупных конфликтов. Приехали, зачитали обвинение и забрали, даже наручники на Аньес не надели.

Плюс арестованные министры хунты Родриго Гусман и Альваро Коимбра. Их уже арестовали и посадили в камеры в одной из тюрем Ла-Паса.

Более умные главари хунты уже успели убежать из Боливии, покуда охрана границы и миграционный контроль не были усилены. Тех кто решил остаться или же не успел убежать, ждет суд и тюрьма.
Так завершается история с "возвращением Библии в президентский дворец путем фашистского военного переворота".

Источник: Colonel Cassad



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