 

Украинский врач назвал необычный симптом “британского” штамма коронавируса

13.03.2021, 22:54, Новости дня
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У украинцев, которые заразились “британским” штаммом коронавируса, наблюдается новый симптом. Об этом главный врач медцентра “Биокурс” Тарас Жиравецкий сообщил 11 марта в Facebook.

“Вирус-британец оказался значительно мощнее “китайского”, начинающего пандемию. […] Новый симптом – это частое мочеиспускание и дискомфорт в мочевом пузыре на 7–10-й день заболевания. Возможно, связан с кандидозом (грибковая инфекция. – “ГОРДОН”). Иногда пациенты описывают такой симптом, как боль в пояснице на 10-й день заболевания. К сожалению, на этот раз британские ученые все-таки оказались правы, что мутант действует на нас иначе”, – написал он.

Медик отметил, что “британский” штамм “передается значительно быстрее, действительно чаще у пациентов присоединяется бактериальная инфекция, которая не так легко поддается лечению даже мощными антибактериальными препаратами”.

Комментируя эпидемическую обстановку в Украине, он выразил мнение, что украинцев “ожидают нелегкие месяцы, особенно медиков”.

“Позитивом является то, что те, кто переболел ранее и имеет антитела, практически второй раз пока не болеют. Относительно вакцинации – нам с такой скоростью придется переболеть почти всем. Для сравнения: во Франции за уик-энд вакцинировано 500 тыс. человек, хотя и это не останавливает пандемию у них”, – объяснил Жиравецкий.

https://www.facebook.com/zhtaras/posts/5803612216331689

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 13 марта в Украине подтвердили 1,45 млн случаев коронавирусной инфекции, 28,2 тыс. пациентов умерли, 1,22 млн выздоровели.

С 24 февраля украинцев вакцинируют прибывшей из Индии вакциной Covishield. По состоянию на 13 марта в Украине сделали 47,5 тыс. прививок от коронавируса.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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