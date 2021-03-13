Украинские пограничники задержали россиянина, который незаконно ездил в Крым. Он предлагал $2,1 тыс. взятки

13.03.2021, 22:54, Новости дня

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Украинские пограничники 13 марта в аэропорту “Запорожье” задержали гражданина России, который незаконно ездил в оккупированный Крым и из него. Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

По словам пограничников, в пункте пропуска международного воздушного сообщения “Запорожье” во время оформления рейса “Минск – Запорожье” выявили гражданина России 1991 года рождения, который нарушил порядок въезда в оккупированный Крым и выезда из него.

“При составлении постановления о запрете въезда в Украину гражданин РФ пограничникам предложил средства в размере $2,1 тыс. за беспрепятственный пропуск через государственную границу”, – говорится в сообщении.

В ГПСУ заявили, что военнослужащие отказалась от неправомерного вознаграждения, сообщили мужчине об уголовной ответственности и вызвали сотрудников Национальной полиции

В действиях гражданина РФ усматриваются признаки уголовного преступления предусмотренного статьей 369 Уголовного Кодекса Украины (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу).

Россиянин не сможет попасть в Украину в течение трех лет, отметили в ведомстве.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между ВСУ с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

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