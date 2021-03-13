Ученые: Генная терапия в будущем может избавить от хронической боли

13.03.2021, 22:50, Разное

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Группа ученых, представляющая Калифорнийский университет в Сан-Диего, провела эксперимент на грызунах, избавив их от хронической боли. Для этого была использована генная терапия, которая в будущем может снизить чувствительность к боли и у людей.

Хроническая боль является серьезной проблемой для больного, негативно воздействующей на его физическое и психологическое состояние. Она относится к облигатным симптомам многих дегенеративных и хронических болезней. Согласно рекомендациям Международной Ассоциации по изучению боли, хронической болью считается боль, длящаяся более трех месяцев.

Это одно из наиболее распространенных и трудных состояний, поддающихся лечению. Оценки варьируются, однако результаты исследования 2018 года продемонстрировали, что 20% взрослого населения Соединенных Штатов испытывает хроническую боль, 8% страдают от сильной хронической боли, влияющей на их повседневное функционирование. Большинство обезболивающих средств и процедур облегчают болезненные ощущения ненадолго, а применение более мощных препаратов чревато развитием зависимости и появлением других побочных эффектов.

Специалисты из Сан-Диего объяснили, что они находятся на пороге большого открытия, позволяющего лечить хроническую боль с помощью отторжения гена, ответственного за получение болевого сигнала.

Ученые предполагают, что после проведенного эксперимента с мышами, генная терапия предложит людям с хронической болью облегчение состояния в течение нескольких месяцев после одной процедуры, не требующей рисков для здоровья. Исследователь Ана Морено объяснила: в обычных версиях инструмента CRISPR фермент Cas9 используется в качестве “ножниц”, вырезающих лишние гены. В рамках работы команда заменила данный фермент на его мертвый вариант – dCas9. Он сдерживает и подавляет экспрессию генов, не причиняя им вреда.

Генов фермент не вырезает, поэтому не наблюдается постоянных изменений в геноме, отметила Морено. Грызуны, на которых исследователи ставили опыты, должны были развить различные виды хронической боли, включая воспалительную боль, нейропатическую. Для измерения реакции животных на боль, генетики наблюдали, как долго подопытные могут переносить прикосновение и тепло. У мышей, получавших генную терапию, толерантность к боли была более высокой. Они испытывали облегчение в течение нескольких месяцев, побочных эффектов при этом не было замечено.

По словам экспертов, исследование имеет большой потенциал, так как может помочь пациентам с трудноизлечимой болью. Данные результаты являются лишь началом, однако новый метод будет усовершенствоваться в дальнейшем для применения на людях. С этой целью была создана частная компания Navega Therapeutics, благодаря которой будут проводиться клинические испытания и проверка эффективности метода. Фаза испытаний с участием добровольцев может начаться через два года.

Источник: gizmodo.com