Мнение: Письмо: “Самоуважение или слив”

13.03.2021, 22:24, Разное

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Вот это письмо очень интересно с точки зрения той схемы разбора, которую мы последнее время практикуем: презентация – факты – запрос – проблема.

Разберите его самостоятельно.

У вас хорошо получается разбирать ситуации по этой схеме.

Разберите и эту, она необычная. А потом поговорим, какие возможности открывает такая схема разбора.

russininbayern

Уважаемая Эволюция,

предлагаю вам письмо для разбора.

Мы переехали с мужем заграницу т.к. у него появилась возможность релоцироваться в европейский офис компании. До переезда у нас был сравнимый образ жизни и доходов. Возможно, у меня даже чуть выше. Мы прожили год-полтора, после чего отношения испортились.

Время после переезда я посвятила интенсивному изучению языка и поиску работы. Это было не так просто, мне пришлось даунгрейдить резюме: на менеджерскую позицию я не могла претендовать из-за слабого языка, а для технического специалиста у меня уже был значительный перерыв в опыте. Я приняла решение разойтись с мужем еще до локдауна, но не успела найти работу и его осуществить. После локдауна поиск работы стал совершенно безнадежным. Возвращаться уже было особенно некуда и не на что, т.к. за это время имевшиеся накопления ушли; отношения с мужем испортились, денег от него мне не хватало бы на еду, если бы иногда не помогали родители; в России с трудоустройством в начале года тоже было неважно; из-за локдауна и финансового положения мне пришлось бы бросить абсолютно все вещи, я бы не смогла почти ничего увезти.

К июню замалчивать, что отношений больше нет, стало невозможно, мы договорились, что на время локдауна и поиска работы я продолжаю жить в арендуемой им квартире, в отдельной комнате, а он получает за это мой налоговый вычет – как раз сопоставимый с арендой комнаты в общежитии. Тогда же я нашла какую-никакую начальную работу, какие-либо другие деньги просить и принимать перестала.

В конце сентября я смогла найти нормальную работу и уехала в другой город. Историю с мужем закрыла и не вспоминала о нем до недавнего времени, пока не стала оформлять налоговую декларацию. По закону переехавшему по профессиональным причинам человеку положен налоговый вычет. Однако я не могу получить только налоговый вычет за переезд и оставить бывшему мужу стандартный вычет в качестве оплаты за проживание: или оба, или никакого. По закону я имею право подать декларацию отдельно и получить всю сумму, полученную бывшим мужем. В таком случае с него ее удержат. Сейчас передо мной стоит вопрос: подать декларацию и оставить себе оба вычета, либо найти способ перечислить ему ту сумму, о которой мы договаривались изначально.

Я не могу понять, должна ли я что-то ему после нарушения им договоренностей, на которых мы переезжали; того, что он ни разу хотя бы по-соседски не поинтересовался моим самочувствием, пока я лежала в соседней комнате после операции (в июле), в которую никак его не вовлекала и помощи не просила, хотя не могла даже сходить в магазин; после двух выбитых зубов (я включила свет в коридоре, когда он ложился спать, расходы за лечение переняла страховая) и заявления в полицию; полтора месяца, пока я переоформляла вычет на себя, но уже проживала отдельно, он продолжал его получать, но о том, чтобы связаться со мной и как-то его возместить, не подумал.

Вопрос не про деньги, их мне не жалко. Вопрос в том, перевести деньги в этой ситуации – это самоуважение или слив?

Спасибо вам!