В РПЦ предположили запрет Библии в Европе из-за гендерной идеологии

13.03.2021, 22:22, Новости дня

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Гендерная идеология в Европе, когда человек может выбирать свой пол, легко отправит под запрет Библию, поскольку в ней сказано о данности пола Богом, сообщил глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

«Европейская идеология в основе становится антирелигиозной. Незыблемые для религиозного человека постулаты оказываются под запретом. Мы все чаще слышим о том, что христианам (в Европе – прим. ВЗГЛЯД) запрещают носить нательные крестики, что за их ношение под рубашкой его могут уволить. Мы слышим, что людей принуждают следовать гендерной идеологии, согласно которой человек может выбирать свой пол. Ну тогда под запрет можно легко отправить Библию, где на первых же страницах говорится, что «Бог сотворил человека по образу и подобию своему, мужчину и женщину сотворил их». То есть мы исходим из того, что пол это то, что дано при рождении, что невозможно поменять», – сказал он на канале «Россия 24», передает РИА «Новости».

По его словам, с биологической точки зрения, пол поменять нельзя, можно только сделать операцию, которая «придаст человеку одного пола внешний вид человека другого пола». Однако мужчина, например, не превратиться в полноценную женщину, не сможет родить ребенка, отметил митрополит.

«Но и эту проблему уже попытались решить. Таким людям в ряде стран разрешено усыновлять детей. Мы столкнулись со страшным явлением, и, слава Богу, до нашей страны пока эти веяния не дошли, я очень надеюсь, что не дойдут», – подчеркнул он. Митрополит назвал гендерную идеологию обманом, на котором построена целая индустрия по перемене пола, « и пропаганда, которая ведется через СМИ, и система дискриминации инакомыслящих, которая набирает все большие обороты».

«То, что выдавалось за культуру толерантности, сейчас превращается в систему дискриминации людей, которые придерживаются традиционных, в том числе религиозных ценностей», – заключил представитель Русской церкви, обратив внимание на так называемую «культуру отмены» (cancel culture), когда людей исключают из публичного пространства, закрывают доступу к СМИ и соцсетям.

Ранее сообщалось, что в Бельгии хотят официально зарегистрировать третий пол. Правительство страны намерено внести изменения в процедуру регистрации гендерной принадлежности в свидетельствах о рождении, добавив в графу «пол», помимо мужского (М) и женского (Ж), третий вариант – Х. Кроме того, в июне Конституционный суд Бельгии постановил убрать из удостоверений личности определения «мужчина» и «женщина»