 

Мэр Ниццы призвал власти Франции разрешить покупку «Спутника V»

13.03.2021, 22:22, Новости дня
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Мэр Ниццы Кристиан Эстрози призвал медицинские власти Франции разрешить региону приобрести российскую вакцину от коронавируса «Спутник V».

Эстрози заявил, что сам мог бы обеспечить закупку «напрямую для метрополии Ницца (Ницца-Лазурный берег)», при этом обратился к властям страны. «Я прошу медицинские власти дать мне на это разрешение», – приводит слова Эстрози в эфире радиостанции France Bleu РИА «Новости».

На вопрос о том, как он намерен это сделать, он заявил, что Ницца является «международной столицей со связями», что проявилось прошлой весной в вопросе снабжения масками, которыми Ницца смогла обеспечить своих жителей, в отличие от остальной Франции.

«Поэтому я хочу больше децентрализации, чтобы передать нам полномочия, которые позволят нам быть более эффективными», – добавил мэр Ниццы.

Напомним, 21 февраля сэр Ниццы пожаловался на катастрофическую ситуацию с коронавирусом в департаменте Приморские Альпы на юге Франции.



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