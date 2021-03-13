 

Мнение: Все излучали оптимизм и говорили о неизбежности перемен в России

13.03.2021, 22:06, Разное
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О задержаниях на слете демшизы в Москве.

Все излучали оптимизм и говорили о неизбежности перемен в России

Полиция в Москве задержала участников форума «Муниципальная Россия», который проводила в Москве организация, признанная нежелательной в России. Об этом сообщают издания РБК и «Известия».
Правоохранители разъяснили участникам форума причину задержания, указав, что мероприятие будет прекращено, отмечают «Известия». «По факту осуществления деятельности международной или иностранной организации неправительственной, деятельность которой нежелательна на территории РФ, вы будете задержаны и доставлены в территориальные отделения для составления оперативных материалов», — сказали сотрудники полиции.
Как пишет РБК, среди задержанных Сергей Соколов, Юля Галямина, Евгений Ройзман, Илья Яшин, Владимир Кара-Мурза.

https://lenta.ru/news/2021/03/13/org/ – цинк

В Москве сегодня проходил форум независимых депутатов, на который собрались люди из десятков регионов.
Мероприятие началось с панели, на которой успели выступить депутат Максим Резник из Петербурга, бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман и я. Все излучали оптимизм и говорили о неизбежности перемен в России.
Перемены, надеюсь, и правда не за горами. Но пока всё стабильно.
Через 40 минут после начала форума помещение заполнили сотрудники полиции. Всех депутатов (около 150 человек) задержали и отвозят в отделы полиции.
Очень символичный финал короткого форума: депутаты в автозаках, полицейские в масках выкручивают людям руки.
Но никто не обещал нам свободу на блюдечке с голубой каемочкой. Россия все равно будет свободной.

https://www.facebook.com/100001309628736/posts/3840146736038943/?d=n – цинк

Ваше мероприятие окончено.

Что же это за "нежелательная организация", которая устроила слет демшизы?
Оказалось, что это зарегистрированная в Британии "Открытая Россия" Ходорковского.

Источник: Colonel Cassad



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