Яценюк заявил, что за ситуацию с вакцинацией Зеленскому следовало бы “накрутить хвост” премьер-министру

13.03.2021, 22:04, Новости дня

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Президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно влиять на главу правительства в вопросах вакцинации от коронавируса и эпидемии COVID-19. Об этом бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил “Радіо Свобода” в интервью, которое было опубликовано 13 марта.

“В первую очередь надо было “накрутить хвост” премьер-министру. Вообще, это функция непосредственно главы правительства. Я понимаю, что вы все, ребята, хотели попиариться на дорогах. Вас дороги не спасут. Они вас не спасут. Спасать надо жизни украинцев”, – сказал он.

Политик отметил, что “все мудрые начали заниматься вакцинами в начале прошлого года”.

“Я знаю, что если президент или премьер-министр поднимает трубку, то ты точно позвонишь президенту Pfizer или BioNTech. Точно! Если нет, то позвони президенту США, позвони главе Европейского совета”, – объяснил Яценюк.

Он считает, что “Украина будет одной из последних в мире по завершению вакцинации – конец 2023 года”.

Яценюк пообещал сделать прививку от коронавируса, “как будет возможность”.

В Украине зарегистрированы три вакцины от коронавируса – Oxford/AstraZeneca (Covishield), Pfizer/BioNTech и CoronaVac, разработанная Sinovac Biotech.

С 24 февраля украинцев вакцинируют прибывшей из Индии вакциной Covishield. По состоянию на 13 марта в Украине сделали уже 47,5 тыс. прививок от коронавируса.

Согласно календарному плану на 2021 год, первыми бесплатные прививки получают медики, работающие с больными COVID-19, и военнослужащие из состава операции Объединенных сил. До ноября хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет. В течение 2021–2022 годов 50% населения Украины (20 млн) планируют охватить вакцинацией.

1 марта министр здравоохранения Максим Степанов подтвердил, что часть вакцин выбрасывают – раскрытый флакон можно хранить не более шести часов и, если за это время не успели использовать все 10 доз, оставшиеся утилизируют. Министр внес изменения в план вакцинации, чтобы дозы из открытых флаконов, от которых отказались медики, могли использовать для прививок публичным лицам и популяризации вакцинации.

Ожидается, что Украина также закупит 15 млн доз вакцины у компании Novavax, поставки начнутся в июле.

До конца марта в Украину планируют поставить первую партию (700 тыс. доз) вакцины CoronaVac производства китайской фармкомпании Sinovac Biotech. Всего Украина закупит 1,9 млн доз этой вакцины.

В рамках глобальной инициативы COVAX Украина получит до конца второго квартала 2021 года от 2,2 млн до 3,8 млн доз вакцины AstraZeneca, которая производится в Южной Корее. Также страна получит 117 тыс. доз вакцин Pfizer/BioNTech.

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