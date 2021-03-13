Стало известно имя украинского военного, погибшего на Донбассе 12 марта. Ему было 30 лет

13.03.2021, 22:04, Новости дня

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12 марта в Донецкой области снайпер российско-оккупационных войск убил 30-летнего военнослужащего Вооруженных сил Украины Александра Пекура. Об этом 13 марта сообщила пресс-служба Дмитровской сельрады на своей странице в Facebook.

“Вчера в районе Марьинки пуля вражеского снайпера попала в сердце военнослужащего-контрактника, жителя села Гуровщина [Киевской области] – Пекура Александра Валентиновича, 1990 года рождения. Ушел в вечность молодой Герой, который пожертвовал своей жизнью, защищая независимость и территориальную целостность Украины”, – говорится в сообщении.

Представители сельрады выразили соболезнования семье погибшего бойца.

https://www.facebook.com/Dtgromada/posts/900447310719579

В штабе операции Объединенных сил 12 марта сообщали, что российско-оккупационные войска 14 раз нарушали режим прекращения огня на Донбассе. Вследствие враждебного снайперского огня один украинский военнослужащий получил ранения, несовместимые с жизнью, рассказали в штабе.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между ВСУ с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Штаб операции Объединенных сил неоднократно сообщал, что противник ведет снайперский огонь. 4 февраля глава МВД Арсен Аваков заявил, что на Донбассе “никакого мирного процесса уже нет”. “Действуют снайперские пары, действуют минометы, обстрелы. Война идет”, – сказал он.

Президент Украины Владимир Зеленский 11 февраля во время визита в Донецкую область заявил, что эскалация ситуации на Донбассе связана с попытками России давить на Украину на переговорах в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта.

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