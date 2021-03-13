Медики назвали преимущества кокосового масла для улучшения здоровья

13.03.2021, 22:00, Разное

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Полезные свойства кокосового масла были известны людям много веков назад – первые упоминания о нем встречаются в записях египетского путешественника Костаса, датируемые V веком. Медики назвали главные преимущества этого продукта, позволяющие улучшить здоровье.

Кокосовое масло считается одним из наиболее популярных “супер-продуктов”. Медицинские специалисты отмечают пользу масла для улучшения работы головного мозга, похудения, здорового состояния кожи. Продукт, получаемый из ядра кокоса с помощью холодного отжима, содержит много насыщенных жиров – триглицеридов со средней цепью, включающих лауриновую, каприловую и каприновую кислоты. Они помогают бороться с инфекциями и бактериями, обладают противогрибковым и антимикробным действием.

Всего одна столовая ложка кокосового масла содержит 14 г жира, 120 калорий и никакого холестерина. Диетолог Джош Акс отметил, что большая часть жиров, потребляемых человеком, дольше переваривается в отличие от среднецепочечных кислот, содержащихся в кокосовом масле. Они являются идеальным источником энергии, так как им необходимо пройти трехступенчатый процесс, прежде, чем кислоты станут топливом. “Учитывая все обстоятельства, именно среднецепочечные жирные кислоты, присутствующие в кокосовой копре, делают ее настоящим супер-продуктом, и именно поэтому польза кокосового масла для здоровья так обильна и удивительна”, – сказал доктор Акс.

Продукт способен защитить от симптомов экземы и заболеваний десен; снизить риск высокого уровня сахара в крови; повысить эффективность диеты для похудения; избавиться от сухости волос и перхоти; снизить вероятность развития болезни Альцгеймера; защитить от высокого артериального давления; позволяет уменьшить симптомы инфекции мочевыводящих путей; снимает боль при артрите; укрепляет иммунную систему; улучшает выносливость и обеспечивает энергией; уменьшает симптомы язвы желудка; снижает риск вздутия живота; улучшает состояние кожи.

Специалисты рекомендуют отдавать предпочтение кокосовому маслу первого отжима. Оно намного полезнее для организма. Результаты исследования, проведенного на мышах, показали, что с помощью кокосового масла первого отжима можно снизить возникающий после сильной физической нагрузки стресс. Еще одно исследование подтвердило способность продукта предотвращать заболевания печени, включая жировую дистрофию.

Источник: www.express.co.uk