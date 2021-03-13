Мнение: Главные мировые должники, дедолларизация ФНБ и борьба с уклонением от налогов

13.03.2021, 21:36, Разное

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1. Размер совокупного глобального госдолга продолжает ставить новые рекорды. И, вероятно, вы можете легко догадаться, кто именно лидирует в мире по объёму долгов (а также назвать одну крупную страну, у которой в этом плане дела обстоят прекрасно, в отличие от остальных мировых держав):

https://iz.ru/1129875/oksana-belkina/popali-v-kapkan-globalnyi-dolg-dostig-kriticheskoi-otmetki

Глобальный долг вырос в 2020 году до рекордных $281 трлн — он в 3,5 раза превышает размер самой мировой экономики. Одна из главных причин — резкое увеличение госрасходов из-за пандемии. Размер уже критически велик, но это не предел: через полтора года объем займов может дорасти до $300 трлн. <…>

Практически половина прироста долгового бремени пришлась на передовые экономики. В лидерах — США, Япония, еврозона, Великобритания, Южная Корея. Так, в Великобритании и Франции за последний год уровень госдолга к ВВП достиг 100,5 и 116% соответственно. Япония, вторая по объему государственной задолженности страна в мире после США, характеризуется самым высоким показателем отношения долга к ВВП — 240%. Отношение долга развивающихся стран к их ВВП достигло 250%. Лидером по росту коэффициентов долга к ВВП стал Китай, также в списке — Турция и ОАЭ.

Особенно грустно дела обстоят в Западной Европе:

https://lenta.ru/news/2021/03/01/italy_debt/

Италия погрязла в рекордных долгах на фоне пандемии коронавируса, разразившейся в 2020 году. Об этом свидетельствуют данные Национального института статистики (Istat), пишет РИА Новости.

По итогам кризисного года государственный долг страны увеличился до 155,6 процента ВВП (2,569 триллиона евро). Для сравнения, в 2019 году показатель был на уровне 134,6 процента ВВП.

Также статистическое ведомство зафиксировало рекордное сокращение ВВП страны. По данным Istat, показатель в прошлом году упал до 1,651 триллиона евро. Снижение его ВВП составило за год 8,9 процента.

Ранее сообщалось, что с рекордной за 100 лет долговой нагрузкой столкнулась экономика Испании. Госдолг страны по итогам 2020 года увеличился до 1,311 триллиона евро и составил 117,1 процента ВВП. Это худший показатель с 1902 года, свидетельствуют данные центробанка королевства. До этого стало известно, что с самым серьезным за 300 лет спадом экономики столкнулась Великобритания. Прошлый год стал худшим с точки зрения падения ВВП с 1709 года.

В Соединённых Штатах в ближайшее десятилетие ожидается удвоение госдолга:

https://lenta.ru/news/2021/03/05/usa/

Госдолг США в 2021 году будет рекордным со времен Второй мировой войны, а в следующие 30 лет увеличится вдвое, предсказывает Бюджетное управление Конгресса (CBO).

По прогнозам экспертов, в этом году госдолг составит 102 процента ВВП, а к 2051 году он взлетит до 202 процентов ВВП. При этом CBO не учитывал план бюджетных расходов объемом 1,9 триллиона долларов, который рассматривается в настоящее время Конгрессом.

2. Дедолларизация российских финансов продолжается:

https://www.rbc.ru/finances/24/02/2021/60366b0d9a79472dd9bada50

Минфин раскрыл доли юаня и иены в структуре ФНБ.

Их суммарная доля в валютной структуре Фонда национального благосостояния составит 20%. При этом доля доллара и евро сократится с 45 до 35%. <…>

Ликвидная часть ФНБ на 1 февраля 2021 года составляла $116,4 млрд и входила в состав международных резервов под управлением ЦБ на общую сумму $590,7 млрд. Таким образом, около 20% золотовалютных резервов России принадлежат Минфину. Остальная часть находится под контролем ЦБ и размещается в соответствии с другой структурой (большинство резервов размещено в золоте; доля евро больше, чем доля доллара; есть небольшие вложения в канадский и австралийский доллары).

3. Большая обзорная статья на «Ленте.Ру» о борьбе российских властей с налоговыми уклонистами:

https://lenta.ru/articles/2021/03/02/nalogi/

Уклонение от уплаты налогов в большинстве стран мира считается одним из самых тяжких проступков, уступая лишь насильственным преступлениям. От того, насколько добросовестно каждый гражданин и каждая компания исполняют обязанности по отчислению части доходов в бюджет, зависит благополучие всего общества: средства идут на социальные выплаты, строительство инфраструктуры, необходимые закупки. Но угроза наказания не останавливает нарушителей, придумывающих все более изощренные способы не делиться с государством. Одни из самых распространенных — вывод денег в офшоры и преднамеренное банкротство предприятий. Второй полностью нелегален, но долгое время российские власти не могли эффективно с ним бороться. Ситуация изменилась благодаря механизму субсидиарной ответственности, позволяющему взыскивать долги с владельцев и руководителей фирм. <…>

Ежегодно российский бюджет теряет от налоговых нарушений около 58 миллиардов рублей. Еще 52 миллиарда в 2020 году пришлись на незаконный вывод средств за границу. До недавнего времени это был очень популярный способ обмана государства. Специально созданным зарубежным компаниям перечисляется оплата за несуществующие товары и услуги, уменьшающая базу по налогу на прибыль, взимаемому на родине. При этом в стране, где зарегистрирована фирма, ставки по тому же налогу могут быть ниже или вовсе отсутствовать, как часто бывает в офшорах.

Успехи отечественных налоговых служб впечатляют. Каких-то 20 лет назад приходилось напирать на совесть граждан и крутить по ТВ социальную рекламу «Заплати налоги и живи спокойно».

Теперь пространство для уклонения резко сократилось, а у властей появилось множество способов прищучить неплательщиков.