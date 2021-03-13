 

Сбербанк будет выдавать потребительский кредит на смену пола

13.03.2021, 21:31, Разное
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Сбербанк представил новый продукт на рынке кредитования – выдачу средств на оплату операций по сремене пола,  говорится в пресс-релизе финансового учреждения. 

Кредитная ставка будет зависеть от приобретаемого хирургическим путем пола. Так, ставка для мужчин, которые захотят стать женщинами будет ниже на 3-4 %., чем для женщин, которые готовы мужчинами. О размере ставок для других гендеров будет объявлено дополнительно.

По мнению представителей Сбербанка, нововведение повысит лояльность у представителей российского ЛГБТ-сообщества, улучшит узнаваемость бренда в странах Евросоюза и избежать новых санкций. 

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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