Мнение: Разбор по схеме

13.03.2021, 21:30, Разное

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Последнее время я часто предлагаю своим комментаторам разобрать письмо в рубрику эволюциолаб по схеме: презентация – факты – запрос – проблема.

Получается у вас чаще всего неплохо. По крайней мере получалось до сих пор.

Давайте посмотрим, какие возможности открывает эта схема для коучей.

Любой человек приходит к коучу с презентацией и запросом.

Это значит, что он рассказывает о себе и имеет в виду задачу, которую хочет решить с помощью коуча.

При некотором навыке из презентации довольно легко вычленить факты и увидеть разницу, если она есть.

Разница между презентацией и фактами показывает размер короны и смещение локуса контроля, а так же уровень развития границ и размер багов.

У нерыб разницы между презентацией и фактами не будет совсем или будет колпачок, то есть факты нерыбы опишут более скромно, чем есть. Может получиться даже крючок.

Совпадение презентации и фактов плюс-минус колпачок значит, что самооценка адекватна, рефлексия нормальная, локус контроля на месте.

У рыб будет разница между презентацией и фактами на размер короны в отдельных местах повествования и по этим местам можно определить, какая и по поводу чего у них корона, куда смещен их локус контроля, где у них проблемы с границами.

Чем ближе рыба к нерыбе, тем меньше таких мест, чем ближе рыба к рапану, тем больше.

Рапан отличается тем, что его презентация и факты – небо и земля. Презентация настоящих рапанов соотносится с фактами с точностью до наоборот. Они все переворачивает с ног на голову. До такой степени, как будто это комедия. Нередко черная.

Если рапан – не беспросветный рапан, а эволюционирующий в рыбу, разница будет не такая дикая. Если рапан – совсем рапан, будет ощущение, что он – это два существа, физическая его часть живет в реальном мире, а сознание обитает в параллельных мирах. Так и есть, в принципе. Рапан живет в иллюзиях, в перламутровой раковине.

Почему при разборе ситуации (и у меня в блоге, и если сами будете коучами) вы должны описывать ситуацию честно и четко?

Потому что все, что вы соврете, чтобы смягчить свои выводы или увильнуть, пойдет на корм короне.

Проблема с честностью возникает только в случаях рапанов, реже рыб. С нерыбами никогда.

Благодаря вашей лжи корона станет больше, ситуация человека станет намного хуже. Если вы коуч и получили за это деньги, значит вы получили деньги за вред человеку. Осознанный вред, поскольку вы уже понимаете, чем чреват рост короны и смещение локуса. Особенно в случае, когда и так – мрак.

Если вы ошиблись и описали корону больше, чем есть, а границы хуже, чем есть, тоже плохо. Вы сбили человека с верного пути, на который он, может быть, только встал. Вы толкнули его обратно. Или сделали подножку.

Вот почему необходимо научиться видеть презентацию и факты очень хорошо. Не путать, не проецировать свое.

Вот почему я так серьезно отношусь и к фильтру комментаторов и к выдаче аттестатов.

Предлагаю вам взять какую-то ситуацию из последних писем и описать, что следует из разницы презентации и фактов. Что можно сказать о короне человека и его границах?

А мы пойдем дальше.

По разнице запроса и проблемы тоже многое можно понять.

Проблема человека, если это рапан или рыба, следует из разницы презентации и фактов. Это те самые искажения, в результате которых человек не хочет видеть реальность и действует в ней как слепой, во вред себе. Это и есть его главная проблема.

Сформулировав проблему вы можете сопоставить эту проблему с его запросом.

И вы получите прогноз динамики.

Чем больше разница между запросом и проблемой, тем хуже прогноз. Если запрос хотя бы косвенно затрагивает проблему, прогноз лучше. Если вдруг совпадает, отличный прогноз.

Это следует потому, что запрос человека – его личный поиск, его осознанная потребность.

Заставить человека сместить фокус внимания с его потребности и тем более нужды – очень сложно. Для этого надо иметь очень большой авторитет.

Заставить человека что-то осознать почти невозможно. Только дать стимул для осознания в будущем.

Вы не можете помочь, если человек совсем не ищет помощи в своей проблеме и не осознает это как проблему, особенно если его запрос включает исключительно решето, сбор шкатулочки или анти-шкатулки, ревизию черного чемоданчика, кройку и шитье колпачков и тому подобные цели.

Помочь можно, если человек действительно ищет выход.

И это можно понять, сравнив его запрос и его проблему.

Но чтобы сравнить запрос и проблему, нужно иметь в виду реальный запрос, а не формальный.

Формальный запрос человек вам сам озвучивает, в рубрике это вопрос в начале, а чаще в конце письма.

Реальный запрос – это фокус автора при описании ситуации или даже то, куда он пытается направить фокус коуча. Что он пытается протолкнуть, доказать, задвинуть, отстоять или, наоборот, найти, понять, осознать. Понять хотят нерыбы и многие рыбы, а рапаны – в основном только доказать и отстоять. Хотя формулировать запрос как поиск ответа последние тоже умеют. Но имеют в виду совсем другой запрос.

Найдите примеры этому в письмах. Покажите, насколько запрос большинства авторов отличается от их реальной проблемы.

Это вторая задача.

А третья – вот такое маленькое, но интересное письмо. Разберите его по схеме.

lionheart118

Добрый вечер Эволюция! Возможно, моя ситуация будет подходящей для разбора.

Мне 37 лет, не замужем и никогда не была, отношений не было около 5-6 лет. Внешность под вопросом, обычная, все обстоит получше в области стиля одежды, вкуса. Здоровье нормальное. Образование есть, есть интересная стабильная работа, средний или чуть выше доход. Своей квартиры нет, снимаю, есть авто и некоторые сбережения. Как и где познакомиться с кем-то я не знаю и совсем нет мотивации. Понимаю, что стоит задуматься о материнстве, родить ребёнка для себя. Используя донорский метод. Это на данный момент единственный вариант. Но сомневаюсь в том, получится ли все сделать самой, все мои родственники живут далеко, приехать в мой город надолго им не так просто. Планирую на первое время нанять в помощь няню, или даже двух, и через несколько месяцев вернуться на работу или выполнять свои функции удаленно. Потом найти хороший садик. Все свободное время проводить с ребёнком конечно же. Насколько это намерение эгоистично и безответственно, нормально ли подвергать будущего маленького человека такой семейной ситуации, когда у него одна взрослая мать и несколько ее друзей и знакомых?