Еврокомиссия ответила на претензии по распределению вакцин от COVID

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13.03.2021, 21:28, Новости дня
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Еврокомиссия ответила на претензию ряда стран Евросоюза из-за ситуации с распределением внутри региона вакцин против коронавируса, отметив, что наиболее справедливым механизмом было бы распространение доз препаратов пропорционально населению отдельных стран.

«Распределение (между странами ЕС – прим. ВЗГЛЯД) доз вакцин в соответствии с предварительными соглашениями (ЕК) об их закупке осуществляется в рамках прозрачного процесса. Еврокомиссия согласна с недавними заявлениями нескольких государств ЕС о том, что наиболее справедливое решение для распределения доз вакцин – это пропорциональное распределение на основе населения каждого государства. Это то решение, которое ЕК предложила для всех предварительных соглашений о покупке (вакцин – прим. ВЗГЛЯД)», – приводит РИА «Новости» сообщение ЕК.

Комиссия отметила, что страны ЕС решили отойти от предложения ЕК, добавив гибкости, которая позволяет согласовывать иное распределение доз с учетом эпидемиологической ситуации и потребностей в вакцинации каждой страны. «В соответствии с этой системой, если государство решает не выбирать (все дозы вакцины согласно квоте – прим. ВЗГЛЯД), дозы перераспределяются между другими заинтересованными странами ЕС», – отмечается в сообщении.

Государства союза использовали эту систему для изменения механизма пропорционального распределения вакцин по количеству населения, предложенного Еврокомиссией в рамках всех контрактов на поставки вакцин. Государства-члены ЕС должны будут сами прийти к соглашению о том, хотят ли они вернуться к этому механизму, добавили в ЕК.

Ранее Австрия, Чехия, Словения, Болгария и Латвия призвали Брюссель провести саммит лидеров Евросоюза, чтобы обсудить неравномерное распределение вакцин от коронавируса между государствами ЕС.



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