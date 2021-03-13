 

Самуи назвал дату открытия для привитых туристов

13.03.2021, 21:28, Новости дня
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Курортный остров Самуи в Таиланде начнет принимать привитых от коронавируса туристов с 1 октября 2021 года, сообщил президент Туристической ассоциации Самуи Ратчапорн Пулсавади.

В интервью изданию Bloomberg он рассказал, что экономика и инфраструктура острова были построены вокруг иностранного туризма, поэтому в течение последнего года многие компании там страдали без гостей из-за рубежа. «Нам нужно как можно скорее снова открыться, чтобы иметь возможность конкурировать за посетителей с другими странами», – добавил Пулсавади.

По его словам, вакцинированные туристы, которые приедут на Самуи, смогут также отправиться на соседние острова Панган и Тао без необходимости соблюдать карантин. По оценке Пулсавади, трем островам потребуется около 160 тыс. доз вакцины от коронавируса, чтобы привить 70% населения.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко рекомендовала россиянам планировать летние отпуска на родине.



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