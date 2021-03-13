Гинцбург заявил об эффективности «Спутника V» во всех возрастных категориях

13.03.2021, 21:28, Новости дня

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Вакцина от коронавируса «Спутник V» показала одинаковую эффективность на пациентах всех возрастных категорий, сообщил глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«На всех возрастных категориях «Спутник V» показал одинаковую эффективность. Были сначала сомнения, что эффективность на людях с большим возрастом, 60+, возможно, эффективность вакцины будет меньше … Ничего похожего», – рассказал Гинцбург в эфире YouTube-канала «Соловьев Live», передает РИА «Новости».

Продолжительность действия этого вакцинного препарата, как отметил Гинцбург, будет очень длительной. «Мы надеемся, что два года и более», – добавил он. К ноябрю, по его словам, 70% населения РФ будут провакцинированы от коронавируса.

Глава центра также сообщил, что вакцина «Спутник лайт», представляющая из себя первый компонент «Спутника V», практически уже готова к применению, передает ТАСС.

Кроме того, Гинцбург рассказал, что «Спутник V» на первой позиции по своему качеству среди всех вышедших в мире в массовый оборот вакцин против COVID-19.

Напомним, «Спутник V» стал второй по популярности вакциной в мире по количеству одобрений от национальных регуляторов после препарата британо-шведской фирмы AstraZeneca.

За минувшие сутки в РФ выявлено 9 тыс. 908 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 4,3 млн случаев заболевания.