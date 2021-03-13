Мнение: Работа санитарного поезда по спасению детей

13.03.2021, 21:12, Разное

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В дополнение к посту про плагиат Яхиной https://colonelcassad.livejournal.com/6615327.html

Работа санитарного поезда по спасению детей

Гюзель Яхина, в ответ на обвинение Григория Циденкова в плагиате, заявила, что источником вдохновения при написании книги "Эшелон на Самарканд", в том числе, послужили кадры кинохроники, зафиксировавшие голод в Поволжье. Уважаемые зрители канала "Самарафильм" могут сравнить реальную отправку детей из голодающего Поволжья в 1922 году в хлебородные регионы страны с тем, как это себе представляет автор "Зулейхи". Соответствующий фрагмент "исторической книги" "Эшелон на Самарканд" по ссылке: https://tass.ru/kultura/10843013

P.S. Фрагмент "нетленки" Гюзель Яхиной. Монолог произнесен на ЖД-станции Казани.

"— Однажды они просто перестанут просыпаться, — севшим голосом произнес Бук. — Не будет ни криков, ни корч, ни заметных глазу страданий. Все случится тихо и незаметно. Сначала не проснется один, затем второй, третий… Первые — еще до Арзамаса. Кто-то — у Самары или Оренбурга. До Самарканда не доедет никто". Вот интересно, в 23-м поезд из Казани на Самару действительно фантастическим образом шел через Арзамас, или гражданка Яхина, ко всему прочему, страдает "географическим критинизмом"?

И еще про Яхину и ее спонсоров:

Надо вызвать ненависть к своей стране – любой, хоть царской, хоть советской. И небылиц наплести, ужасов насыпать. Чтоб бедная читательница слезами обливалась – и ненавидела эту Россию, в которой вот "всегда так".

Надо сказать, что редакция Шубина с Яхиной не ошиблась – это вторая Алексиевич, но поумнее. И беспринципнее, циничнее, наглее. И – татарка.

Читатель сейчас на это падкий – на быт национальностей. Да и выбирали Яхину скрупулезно. Не каждый писатель может на себя взять всю мерзость предательства.

Я вот в курсе, как отбраковали замечательного чукотского писателя Кая Аттамлу с его повестью "Цепляющиеся за край льдины" – о жизни чукчей.

Уперся он. Не захотел красной нитью провести страдания чукотского народа, которого гнобила Россия. Что можно сказать – чукча. Наоборот, объяснял, что благодаря России он и его родители грамотные – высшее образование получили. И колхозы тучные были – тысячные стада оленей.

Поэтому, писатель-чукча получил от ворот поворот. Не надо нам таких. дурак ты. Нет, чтобы мерзостей поднабросать – хоть у Яхиной бы посмотрел. Вон как у нее вши деликатесом идут. И стал бы современным Рытхеу. Мы бы поспособствовали.

Ну что – бывает. Верность и благодарность ныне не в чести. А у Яхиной здорово получается – смачно плевать на свой народ. Даже не на россиийский – на свой.

А впрочем, подлецы национальности не имеют.

https://zen.yandex.ru/media/id/5b82bebd04a22900a90d91a0/guzel-iahina-bolnoi-gnomik-bolshoi-literatury-604876f301026b4504cf2533 – полностью по ссылке

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