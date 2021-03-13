 

Жительница Житомирской области избавилась от двойнят – прокуратура

13.03.2021, 21:10, Новости дня
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В Житомирской области женщина избавилась от своих двойнят, вызвав преждевременные роды. Об этом 12 марта проинформировала прокуратура региона.

“О преступлении в полицию сообщила односельчанка, которая рассказала, что у женщины, которая долгое время была беременной, признаки беременности исчезли, однако новорожденных никто не видел. Во время проверки информации предварительно установлено, что 31-летняя женщина на шестом месяце беременности решила избавиться от детей”, – говорится в сообщении.

Правоохранители выяснили, что в феврале женщина “самостоятельно приняла медицинский препарат, вызвав искусственные роды, а новорожденных двойнят скрыла в подсобном помещении своего домохозяйства”.

“Установлено, что женщину еще раньше лишили родительских прав в отношении семерых детей”, – отметили в прокуратуре.

Уголовное производство полиция открыла по ст. 117 (убийство матерью своих новорожденных детей) Уголовного кодекса Украины.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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