Мэр Ниццы попросил власти Франции разрешить использовать вакцину “Спутник V”

13.03.2021, 21:10, Новости дня

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Мэр города Ницца (Франция) Кристиан Эстрози призывал власти страны предоставить ему разрешение на использование российской вакцины “Спутник V”. Об этом 12 марта он сообщил на своей странице в Twitter.

“Прошу органы здравоохранение, разрешить мне сделать это”, – заявил мэр.

Он отметил, что российская вакцина используется более чем в 48 странах мира.

Je suis en mesure de disposer rapidement pour la @MetropoleNCA de plusieurs dizaines de milliers de doses de #SputnikV, le vaccin russe utilisé dans plus de 48 pays du monde. Je demande aux autorités de santé de m’en donner l’autorisation ! #FranceBleuAzur pic.twitter.com/jwNpYodji5

— Christian Estrosi (@cestrosi) March 12, 2021

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение заболевания, во Франции к 13 марта подтвердили 4 млн случаев инфицирования, 90,2 тыс. человек умерли.

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) призвало страны Евросоюза не торопиться с одобрением российской вакцины против коронавируса “Спутник V”. В интервью австрийскому телеканалу ORF глава правления EMA Криста Виртумер-Гохе заявляла, что проверки российского препарата со стороны агентства еще не завершены, для одобрения вакцины “Спутник V” недостаточно данных. В материале телеканала France 24 Виртумер-Гохе сравнила с “русской рулеткой” идею об экстренном одобрении российского препарата от COVID-19.

Вакцина “Спутник V” была зарегистрирована в России 11 августа прошлого года. Президент России Владимир Путин утверждал, что она эффективна, формирует устойчивый иммунитет и прошла все проверки.

Вакцина подверглась критике в научном сообществе, так как она была зарегистрирована до прохождения третьей фазы клинических испытаний. В России заявляли о 95-процентной эффективности. Международный журнал The Lancet писал об эффективности на уровне 91,6%.

При этом ряд российских ученых отмечали, что ускоренный подход к регистрации вакцины противоречит научным и этическим нормам разработки лекарств. Получившие прививку россияне жаловались на различные побочные эффекты – жар, потерю обоняния, повышенное давление.

В Евросоюзе вакцина “Спутник V” не одобрена. В России проходит массовая вакцинация отечественным препаратом. По данным Российского фонда прямых инвестиций, на 11 марта вакцину “Спутник V” одобрили для использования в 50 странах.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время выступления в Брюсселе 17 февраля выразила удивление тем, что Россия предлагает другим странам “Спутник V”, не вакцинировав собственное население.

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