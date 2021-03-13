 

В Microsoft выявили новое семейство вредоносных программ-вымогателей

13.03.2021, 21:06, Разное
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В корпорации Microsoft выявили новое семейство вредоносных программ-вымогателей, поражающих компьютеры организаций и простых пользователей. По подсчётам экспертов, от хакеров пострадали 60 тыс. компаний по всему миру.
Новое вредоносное ПО использовало недочёт в системе безопасности Windows и получало доступ не только к устройству, но и ко всем хранящимся на нём данным. Таким образом конфиденциальная информация организаций оказывалась в руках мошенников. Не исключено, что и простые пользователи попали под удар. Несмотря на это, в Microsoft незамедлительно отреагировали на угрозу и смогли заблокировать «лазейку». Специалисты предупредили, что ещё могут существовать другие пути, и поэтому они трудятся над выявлением возможных брешей в безопасности системы.

Это уже не первая атака на компании по всему миру. Неделей ранее схожее заражение обнаружилось на компьютерах организаций. Тогда вирус внедрялся в Microsoft Exchange Server. Уже на следующий день после того, как было объявлено об атаке, в «Лаборатории Касперского» выпустили обновления для своих пользователей, устраняющее недостаток системы безопасности, пишет интернет-издание «ГлобалМСК».



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