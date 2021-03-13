В Иордании шесть пациентов умерли из-за сбоя подачи кислорода в больнице

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13.03.2021, 20:38, Новости дня
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По меньшей мере шесть пациентов скончались в результате сбоя подачи кислорода в больнице в иорданском городе Ас-Сальт, сообщил министр здравоохранения королевства Назир Обейдат, отметив, что подал прошение об отставке.

«Шесть человек скончались в результате продлившегося час сбоя подачи кислорода в больнице (города – прим. ВЗГЛЯД) Ас-Сальт», – сказал он, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Petra.

Обейдат добавил, что подал премьеру Иордании Бишару аль-Хасауне прошение об отставке. «Я подал прошение об отставке премьер-министру. Я несу моральную ответственность за случившееся», – подчеркнул он.

Позднее премьер-министр Иордании Бишар аль-Хасауне объявил об отставке министра здравоохранения королевства. «Министр здравоохранения уволен», – сообщил аль-Хасауне на пресс-конференции, которую транслировали иорданские телеканалы.

Кроме того, он добавил, что с поста снят директор больницы, в которой произошел инцидент. «Только правительство несет ответственность за инцидент с отключением кислорода в больнице Ас-Сальта… Правительство объявило о введении чрезвычайной ситуации во всех больницах в Иордании, чтобы обеспечить безопасность принятых мер для здоровья граждан», – подчеркнул аль-Хасауне.

В феврале СМИ сообщали, что в реанимации ковидного отделения Никольской больницы в Одинцовском районе Московской области в результате прекращения подачи кислорода скончались три пациента. Однако в самой больнице опровергли эти сообщения. Так пояснили, что сбой в подаче кислорода действительно произошел, но в момент инцидента никто из пациентов не погиб, двое скончались позже из-за тяжести состояния, не связанного с подачей кислорода. СК возбудил по факту смерти пациентов уголовное дело.



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