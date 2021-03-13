 

Властям Молдавии порекомендовали ввести режим ЧП из-за COVID

13.03.2021, 20:38, Новости дня
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Высший совет безопасности рекомендует властям Молдавии на две недели ввести режим чрезвычайного положения из-за коронавируса, сообщила президент страны Майя Санду.

«Большинство членов Совбеза рекомендуют ввести режим ЧП на две недели, правительству рекомендовано в течение трех дней разработать список ограничений», – цитирует РИА «Новости» Санду.

Президент Молдавии вместе с Совбезом считает необходимым изменить состав Национальной комиссии по общественному здоровью и ввести в него эпидемиологов и врачей, создать Единый командный центр при Инспекторате по чрезвычайным ситуациям.

Совет настаивает, что нужно создать пункты диагностики для пациенток, которые лечатся на дому, а также увеличить количество тестов. При этом Санду подчеркивает, что необходимо упростить процесс получения статуса безработного, а также предусмотреть компенсации для тех, кто из-за ограничений может остаться без зарплаты. «Необходимо активировать процесс вакцинации и перейти ко второму этапу, нужно создать регистр онлайн-записи граждан для вакцинации. Я прошу правительство в течение трех дней детализировать и представить эти предложения парламенту», – подчеркнула она.

В Молдавии до 15 апреля действует режим ЧП в области общественного здравоохранения из-за коронавируса. В стране закрыты кинотеатры, ночные клубы и дискотеки. Точки общественного питания не могут работать с 22.00 до 7.00 (23.00 – 8.00 мск). Жители страны должны носить маски в закрытых общественных местах, а также в общественном транспорте. Запрещена работа театров, концертных залов и домов культуры.



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