 

Из-за низкой платёжеспособности населения Роспотребнадзор увеличил сроки годности продуктов

13.03.2021, 20:31, Разное
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На фоне экономического кризиса и резкого роста цен Роспотребнадзор разрешил производителям увеличивать сроки годности продовольственных товаров. Так, по словам ведомства, удастся минимизировать потери предприятий в «трудное время».

Производители могут продлить сроки годности в два раза продуктам первой необходимости: говядине, свинине, куриному мясу, баранине, молоку, хлебу, яйцам, яблокам, некоторым овощам, подсолнечному и сливочному маслу. Для остальных продовольственных товаров разрешено продлевать сроки годности в полтора раза.

«Магазины начинают меньше закупать товаров, а производители несут финансовые потери и меньше выпускают продукции. Издержки колоссальные. Производителям нужно помочь пережить это трудное время. А чтобы оно кончилось быстрее, нужно чтобы предприятия не разорились. Увеличив сроки годности, производители смогут контролировать такой выпуск товаров, чтобы они успевали продаваться до превращения в просрочку. А с нынешними сроками годности это сделать затруднительно, так как товары быстро приходят в негодность и приходится постоянно выпускать новые», — рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Также в ведомстве заверили, что увеличение сроков годности не отразится на здоровье россиян: «Пенсионеры едят и ничего, живы. Да вообще кто из нас не ел пропавшую колбасу из холодильника? Или майонез? А прокисшее молоко это вообще простокваша или кефир!»

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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