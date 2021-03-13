Мнение: Премьера “Ополченочки” в Москве

13.03.2021, 20:22, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

18 марта в Москве состоится общественный показ фильма "Ополченочка" посвященная женщинам-военным воюющим в Луганской Народной Республике.

Прокатное удостоверение фильму было выдано еще в 2019-м году. Фильм снимался в ЛНР, с использованием техники армии ЛНР.

Премьерный просмотр пройдёт 18 марта в 18.00. в кинозале ОНФ по адресу: ул. Мосфильмовская, 40.

Ранее фильм показывали в Луганске и в расположении 4-й Гвардейской Кантемировской дивизии.

—