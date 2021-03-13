 

Мнение: Премьера “Ополченочки” в Москве

13.03.2021, 20:22, Разное
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18 марта в Москве состоится общественный показ фильма "Ополченочка" посвященная женщинам-военным воюющим в Луганской Народной Республике.
Прокатное удостоверение фильму было выдано еще в 2019-м году. Фильм снимался в ЛНР, с использованием техники армии ЛНР.

Премьерный просмотр пройдёт 18 марта в 18.00. в кинозале ОНФ по адресу: ул. Мосфильмовская, 40.

Ранее фильм показывали в Луганске и в расположении 4-й Гвардейской Кантемировской дивизии.

Источник: Colonel Cassad



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