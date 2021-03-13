“Есть подписи”. Малюська объяснил, кого реальнее привлечь к ответственности за Харьковские соглашения

13.03.2021, 20:20, Новости дня

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Народные депутаты Украины, которые ратифицировали в 2010 году Харьковские соглашения о Черноморском флоте РФ в Крыму, должны нести только политическую ответственность.

Об этом министр юстиции Украины Денис Малюська сообщил “Українським новинам” в интервью, фрагмент которого был опубликован 12 марта.

“Депутаты, в соответствии с Конституцией, не должны нести ответственность за результаты голосования. Кроме как политической, конечно же”, – сказал он.

Министр выразил сомнения в конституционности открытия уголовных производств по данному вопросу. А также в том, что будут “уголовные приговоры”.

“Мне сложно это представить. Но это вопрос больше к правоохранительным органам”, – отметил Малюська.

Он подчеркнул, что в поручении Совета нацбезопасности и обороны Украины по поводу Харьковских соглашений прозвучало, что ответственность может наступить для “должностных лиц вообще, то есть для тех, кто готовил Харьковские соглашения, согласовывал”.

“Они точно проходили правительство, они есть где-то в Министерстве иностранных дел, там есть чьи-то подписи. Там вопрос чиновников исполнительной власти, Кабмина и уполномоченных министерства, а также Администрации Президента того времени. Это, мне кажется со стороны, реальнее привлечение к ответственности, в том числе и к уголовной, чем народных депутатов”, – объяснил Малюська.

11 марта Совет национальной безопасности и обороны Украины поручил Службе безопасности Украины проверить обстоятельства ратификации Харьковских соглашений. СБУ открыла уголовное производство по статье о госизмене.

Согласно ст. 80 Конституции Украины, народные депутаты не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету. Бывший глава Конституционного Суда Украины Станислав Шевчук после объявления о решении СНБО по Харьковским соглашениям вспоминал об этой норме. Он пояснил, что если тот или иной парламентарий, например, руководствовался мнением, что “скидка на газ – это хорошо для народа Украины”, то уголовная ответственность для него из-за этого наступить не может.

Харьковские соглашения в 2010 году подписали тогдашние президенты Украины и России Виктор Янукович и Дмитрий Медведев. Ратификация Харьковских соглашений 27 апреля 2010 года сопровождалась дракой в парламенте, дымовыми шашками и бросанием яиц в президиум. В январе 2021 года Януковичу Госбюро расследований из-за подписания документа сообщило о подозрении в госизмене.

Согласно соглашениям, Украина получала скидку на газ в размере 30% в обмен на пролонгацию пребывания Черноморского флота России на территории Украины с 2017-го до 2042 года. Как объясняли в ГБР, фактически никакой скидки не было, так как за год до этого Россия увеличила цену на газ вдвое. Подписав соглашение под предлогом получения скидки на газ, Янукович искусственно создал предпосылки к увеличению численности войск РФ и условия их пребывания на территории Украины, подчеркивали в Офисе генпрокурора.

Россия оккупировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

После оккупации Крыма РФ денонсировала Харьковские соглашения.

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