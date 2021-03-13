Минздрав Украины опубликовал перечень побочных эффектов от вакцинации от COVID-19 препаратом Covishield

13.03.2021, 20:20, Новости дня

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Министерство здравоохранения Украины 13 марта опубликовало на своей странице в Facebook перечень возможных противопоказаний к вакцинации от COVID-19 и возможных реакций на индийскую вакцину Covishield.

“Все препараты, включая вакцины, имеют свои риски. Обычно любые побочные эффекты незначительны и могут длиться лишь несколько дней. Люди, которым проведена вакцинация, в течение 30 минут после прививки обязательно должны оставаться в медицинском учреждении на случай возникновения аллергических реакций”, – говорится в сообщении.

По данным ведомства, есть следующие противопоказания к вакцинации:

тяжелая аллергическая реакция на предыдущую дозу вакцины;

гиперчувствительность к одному из компонентов вакцины (узнать состав вакцины можно у медицинских работников, которые проводят вакцинацию);

острое заболевание (температура тела выше 38,5 градуса).

В ведомстве просят пациентов сообщать врачу, который проводит осмотр перед прививкой, о любых аллергических реакциях, которые были ранее.

“Незначительные инфекции, например простуда или субфебрильная температура, не должны задерживать вакцинацию”, – отмечается в сообщении.

В МОЗ рассказали о следующих реакциях на вакцину:

покраснение, боль, отек в месте инъекции;

лихорадка или озноб;

головная боль, боль в мышцах или суставах;

увеличенные лимфатические узлы;

тошнота;

утомляемость;

бессонница.

“Эти реакции являются нормальными и проходят через несколько дней после вакцинации. Если вы испытываете дискомфорт, обратитесь к своему семейному врачу или терапевту за рекомендациями”, – добавили в Минздраве.

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/1803721013124329

В Украине зарегистрированы три вакцины от коронавируса – Oxford/AstraZeneca (Covishield), Pfizer/BioNTech и CoronaVac, разработанная Sinovac Biotech.

С 24 февраля украинцев вакцинируют прибывшей из Индии вакциной Covishield. По состоянию на 13 марта в Украине сделали уже 47,5 тыс. прививок от коронавируса.

Согласно календарному плану на 2021 год, первыми бесплатные прививки получают медики, работающие с больными COVID-19, и военнослужащие из состава операции Объединенных сил. До ноября хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет. В течение 2021–2022 годов 50% населения Украины (20 млн) планируют охватить вакцинацией.

1 марта министр здравоохранения Максим Степанов подтвердил, что часть вакцин выбрасывают – раскрытый флакон можно хранить не более шести часов и, если за это время не успели использовать все 10 доз, оставшиеся утилизируют. Министр внес изменения в план вакцинации, чтобы дозы из открытых флаконов, от которых отказались медики, могли использовать для прививок публичным лицам и популяризации вакцинации. По состоянию на 9 марта утилизировали 97 доз вакцины.

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