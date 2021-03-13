“Ничего страшного”. Ляшко прокомментировал темпы вакцинации украинцев от коронавириса

13.03.2021, 20:20, Новости дня

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Темпы вакцинации от коронавируса в Украине были невысокими из-за выходных дней. Об этом главный санитарный врач Украины, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко заявил НВ в интервью, которое было опубликовано 13 марта.

“Мы немножко отстаем от запланированных графиков, но здесь опять же вмешались праздничные дни с 8 марта, ведь накануне разъехались многие врачи, которые после 8 марта возьмутся за работу. Ничего страшного, мы это наверстаем”, – сказал он.

Замглавы Минздрава считает, что это кажется, что вакцинация идет медленно.

“С организационной точки зрения вакцинировать людей в ковидних больницах все же сложнее. Есть определенная группа людей, которую мы должны вакцинировать. Сейчас во всех учреждениях здравоохранения будет большее количество [вакцинированных], способности мобильных бригад вырастут в разы, и вакцинация наберет темп. Главное – чтобы были регулярные поставки вакцины в нашу страну”, – объяснил Ляшко.

Он сравнил ситуацию в Украине и во Франции.

“Давайте о темпах будем говорить хотя бы после двух месяцев кампании по иммунопрофилактике, ибо вы все сейчас сравниваете нашу ситуацию с другими странами, где кампания продолжается более двух месяцев. Я вам могу серьезно сказать: если вы посмотрите сейчас на Францию, то Украина имеет с ней показатели один в один по количеству проведенных прививок за сутки с начала прививочной кампании”, – отметил Ляшко.

Он подчеркнул, что главное для Минздрава – “обеспечить проведение всей кампании иммунопрофилактики без срывов и программных ошибок”.

В Украине зарегистрированы три вакцины от коронавируса – Oxford/AstraZeneca (Covishield), Pfizer/BioNTech и CoronaVac, разработанная Sinovac Biotech.

С 24 февраля украинцев вакцинируют прибывшей из Индии вакциной Covishield. По состоянию на 13 марта в Украине сделали 47,5 тыс. прививок от коронавируса.

Согласно календарному плану на 2021 год, первыми бесплатные прививки получают медики, работающие с больными COVID-19, и военнослужащие из состава операции Объединенных сил. До ноября хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет. В течение 2021–2022 годов 50% населения Украины (20 млн) планируют охватить вакцинацией.

1 марта министр здравоохранения Максим Степанов подтвердил, что часть вакцин выбрасывают – раскрытый флакон можно хранить не более шести часов, и если за это время не успели использовать все 10 доз, оставшиеся утилизируют. Министр внес изменения в план вакцинации, чтобы дозы из открытых флаконов, от которых отказались медики, могли использовать для прививок публичным лицам и популяризации вакцинации. По состоянию на 9 марта утилизировали 97 доз вакцины.

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