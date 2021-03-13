В Оренбурге началась реновация областной филармонии

13.03.2021, 19:48, Новости дня

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Капитальный ремонт и техническое переоснащение началось в Оренбургской областной филармонии благодаря национальному проекту «Культура», сообщил губернатор региона Денис Паслер.

«Начали масштабную реновацию Оренбургской областной филармонии», – написал он на своей странице в Instagram.

В прилагаемом видеоролике отмечается, что параллельно ведется проектирование малого и репетиционного залов, фойе и благоустройство парка у здания. На сайте филармонии указано, что ремонт начался с главной сцены концертного зала, ее полностью технически переоснастят. Работы планируют завершить до осени 2022 года.

«Сцена будет несколько расширена, чтобы принимать большие коллективы, установят новое звуковое и световое оборудование. В зрительном зале будут поставлены новые кресла, заменят напольное покрытие», – уточняется в сообщении.

По данным учреждения культуры, на втором этапе реновации отремонтируют все помещения за сценой, репетиционные залы. При этом филармония продолжит концертную деятельность даже в период ремонта: выступления коллективов и солистов пройдут на сценах оренбургских театров и Домов культуры.