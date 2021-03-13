 

В Госдуме оценили слова Кравчука про «развертывание конфликта» в Донбассе

13.03.2021, 19:48, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Депутат Госдумы Руслан Бальбек, комментируя слова главы делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонида Кравчука о развертывании широкомасштабного конфликта в регионе, заявил, что все к этому идет.

Ранее Кравчук заявил, что не исключает развертывания широкомасштабного конфликта в Донбассе, поэтому выступает за привлечение к переговорам США.

«Масштабно мыслит пан Кравчук, даже внутриукраинский гражданский конфликт требует зачислить в список мировых проблем. Все что угодно, скоро сигнал в космос пошлют о помощи, лишь бы не исполнять Минские соглашения. Ну а насчет масштабного конфликта, то, судя по всему, все к этому идет», – цитирует РИА «Новости» Бальбека.

Депутат также отметил, что США зарекомендовали себя как агрессор. Кроме того, Вашингтон меняет условия соглашения в одностороннем порядке, поэтому «разговаривать с ними никто не станет».

«Так что в любом случае Донбасс – это кровавая рана на теле Украины, а не мирового сообщества, хотя, конечно, экс-президенту очень хочется, чтобы проблемы Киева расхлебывал весь мир», – подчеркнул Бальбек.

Ранее Кравчук сообщил, что Киев ведет консультации об участии США в переговорном процессе относительно конфликта в Донбассе, однако это пока не в публичной плоскости.

Напомним, в ЛНР заявили о подготовке Киева к новому конфликту в Донбассе и призвали мировое сообщество повлиять на власти Украины, чтобы не допустить эскалации. В то же время представитель ЛНР на Минских переговорах Родион Мирошник рассказал газете ВЗГЛЯД, что Киев активно стягивает войска, подвозит вооружение и усиливает обстрелы.

Официальный представитель МИД Мария Захарова предостерегла власти Украины от попыток дальнейшей эскалации и реализации силового сценария в Донбассе.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.01 / Новый Samsung Galaxy S21 заткнул за пояс своего предшественника

08.10 / Франция, Германия и Великобритания предложат санкции в связи с отравлением Навального

28.02 / В Украине за сутки от коронавируса привили 90 человек

28.01 / Лукашенко назвал условие для политической амнистии

02.07 / Путин поблагодарил россиян за голосование по Конституции

03.09 / Филимонов: Порядочные люди не идут в политику, поэтому в политике нет порядочных людей

28.09 / Эрдоган призвал покончить с «оккупацией» Арменией территории Азербайджана

20.02 / Победительницей женского одиночного разряда Australian Open стала Осака

01.02 / Ford начал выпуск электрокара Ford Mustang Mach-E в Китае

12.07 / Вирусолог из Гонконга заявила, что Китай и ВОЗ скрывали информацию о коронавирусе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска