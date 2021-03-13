СМИ: Экс-президент Боливии Аньес пряталась от полиции под кроватью

13.03.2021, 19:48, Новости дня

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Экс-президент Боливии Жанин Аньес пряталась в ящике для белья под кроватью, когда полиция пришла в дом, чтобы арестовать ее по делу о госперевороте, информирует газета El Deber.

По данным издания, она была обнаружена в доме одного из родственников. Когда ее нашли, родственники Аньес пытались помешать полиции задержать ее, двое из них были задержаны. Также в полицию была доставлена, но затем отпущена и дочь Аньес, передает РИА «Новости».

В настоящее время Аньес находится в прокуратуре в Ла-Пасе, где даст показания по делу о госперевороте

Накануне особая прокуратура по антикоррупционным делам Боливии выдала ордер на арест в отношении десяти чиновников федерального правительства, включая бывшего главу МВД Артуро Мурильо, экс-главу президентской администрации Йерко Нуньеса и экс-президента Жанин Аньес, которых подозревают в терроризме, госизмене и преступном сговоре. В субботу Аньес, подозреваемая в терроризме, госизмене и преступном сговоре, была задержана.

Напомним, беспорядки в Боливии вынудили действующего тогда президента страны Эво Моралеса уйти в отставку. Вместе с ним свои должности оставили его высокопоставленные сторонники. Власть перешла к Жанин Аньес, которая представляет оппозицию. Аньес была президентом страны с 12 ноября 2019 года по 8 ноября 2020 года.