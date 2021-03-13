Мнение: Кино

13.03.2021, 19:44, Разное

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7 лет по всем канонам не круглая дата (разве что в сказках семь — в некотором смысле знаковое или даже сакральное число). Тем не менее, на 7-летнюю годовщину крымских событий выходит фильм о них и в нём, понятно, не могло обойтись без Путина. Скорее, именно его появление и стало основной причиной производства этого фильма. Что в определенной степени оправдано — прячущийся по подвалам от неведомого врага президент прочно превратился в виртуального персонажа. Мы, кстати, уже проходили этот сюжет, когда его предшественник не приходя в сознание работал с документами, твердо пожимая руки, протянутые ему неизвестно кем для рукопожатий. Пришло время напомнить о себе, вызвав при этом фантомное чувство гордости.

Характерный нюанс. За семь лет само по себе событие референдума и присоединения Крыма должно было стать эпизодом славной истории. Логично было бы предъявить результаты этого мероприятия. В советский период за семь лет вводили в строй несколько тысяч крупных и десятки тысяч средних предприятий, выигрывали войны, создавали военно-политические блоки размером с полконтинента в одну сторону и в полконтинента — в другую. Можно было бы ожидать победного рапорта о создании в Крыму витрины достижений путинского режима. Продемонстрировать сотню тысяч новеньких коттеджей со счастливыми обитателями, отреставрированные и отремонтированные города побережья, хрустальные озера прозрачной воды, уходящие за горизонт панели солнечных батарей, новенький с иголочки Черноморский флот на сияющей от новизны военно-морской базе. Семь лет — большой срок. Очень большой. Здесь уже сложно отделаться точечными достижениями.

Но речь опять пошла про то же самое, о чем было сказано в первую годовщину. В целом всё тот же набор аргументов-клише, которые приводились неоднократно ранее. А это, в общем-то, говорит о том, что с витриной достижений как-то не складывается. Что-то сделано, но как обычно: бессистемно и хаотично. Ключевая проблема Крыма — водный дефицит — не только не решена, но даже не в стадии решения. К ней только думают, как подступиться. Легимизация Крыма в составе России тоже находится на прежнем месте. То есть, ни одна страна на карте мира (за вычетом маргинальных и криминальных дружественных режимов, да и тех числом крайне незначительным) приращение территории России не признает. Включая, кстати, союзников России по тому же ОДКБ.

А потому особо и докладывать не о чем. Но в нынешних условиях с достижениями настолько плохо, что приходится из-за печки доставать и отряхивать историю с присоединением. Которая превратилась в отечественный вариант Холокоста, обросшего мифами и легендами, за отрицание которых положено уголовное преследование. Хлипкие какие-то легенды, если сомнение в них карается столь сурово.

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