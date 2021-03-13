 

Мнение: Хунта под кроватью

13.03.2021, 19:32, Разное
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Это пять.
Всплыли подробности ареста https://colonelcassad.livejournal.com/6623268.html бывшего главы боливийской хунты Жанин Аньес.
Когда полиция пришла ее задерживать, Аньес пряталась под кроватью, в отделении для вещей под пружинным матрасом. Видимо думала, что под кроватью ее не найдут.
В общем, сделала все, чтобы бесславный конец боливийской фашистской хунты выглядел еще более нелепо.

Источник: Colonel Cassad



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