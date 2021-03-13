Marvel выкупила права на Чебурашку и создаст на его основе супергероя

13.03.2021, 19:31, Разное

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Союзмультфильм заявил о передаче компании Marvel эксклюзивных прав на использование образа Чебурашки сроком на 99 лет.

В Marvel подтвердили, что выкупили права на Чебурашку и в настоящее время работают над созданием супергероя на основе его образа. Рабочим именем для нового супергероя стало «Чебурмен», однако в компании подчеркнули, что могут изменить его на гендерно-нейтральный вариант.

Чебурмен родился на Занзибаре и в детстве был укушен ушастым зверьком неизвестного вида, которого шаман его племени считал злым демоном и потому изгнал парня с острова. Юноша выжил, однако в его теле произошли необратимые изменения: он покрылся шерстью, отрастил огромные уши и приобрёл неудержимую тягу к апельсинам. Он жил в Судане до того, как там началась гражданская война, а после эмигрировал в Евросоюз. Днём Чебурмен – ничем не примечательный мигрант, а по ночам он выходит на улицы, чтобы вершить свой суд над абьюзерами, наркофобами и антифеминистами.

– В последнее время Marvel создала много харизматичных героев, однако все они были парнями из богатых семей, а порой даже миллиардерами. У нас раньше не было героя-мигранта, простого парня, который приехал в Париж из Занзибара, прятался под Эйфелевой башней, ходил в туалет, где придётся, и отнимал у прохожих кебабы, чтобы выжить. Именно таким будет Чебурмен. Он обычный среднестатистический молодой европеец, однако в нём живёт неистребимое чувство справедливости. Он – борец-одиночка, который пытается сделать наш мир свободным и благомыслящим», – сказал генеральный художник Marvel Абдул Джеймс.

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