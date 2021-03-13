 

Корниенко рассказал, почему Разумков не вошел в состав политсовета партии “Слуга народа”

13.03.2021, 19:30, Новости дня
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Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков не вошел в состав политического совета партии “Слуга народа” в связи с личной занятостью на должности спикера парламента. Об этом 13 марта во время пресс-брифинга на съезде партии заявил глава политсилы Александр Корниенко.

“Он занятой человек. Не думаю, что у него есть много возможностей уделять внимание партийной работе. К тому же он сам неоднократно заявлял публично, что хотел сосредоточиться на государственных задачах, которые у него есть”, – заявил Корниенко.

Лидер фракции и глава политсовета партии “Слуга народа” Давид Арахамия отметил, что желательно, чтобы такие должностные лица, как президент, премьер-министр и спикер парламента, были аполитичными.

Как отмечает пресс-служба партии “Слуга народа”, нацсовет станет площадкой, где будут обсуждать проекты государственных решений относительно местного самоуправления, региональной политики и ее реализации.

При этом запрещено одновременно быть членом политсовета и совета общин. Поэтому руководители областных организаций, которые уже вошли в политсовет, должны до 15 апреля определиться с тем, какую должность выбрать. До того времени они в совете общин имеют совещательный голос.

13 марта состоялся съезд партии “Слуга народа” на котором, в частности, присутствовал президент Украины Владимир Зеленский. Во время съезда партия утвердила новую редакцию устава и создала в своей структуре политический совет.

СМИ периодически сообщают о якобы имевших место конфликтах между Разумковым и Зеленским, а также другими представителями Офиса президента. Так, в конце февраля 2020 года “Украинская правда” со ссылкой на источники написала, что у Разумкова состоялся жесткий разговор с Зеленским. Спикер говорил, что не хочет брать на себя негатив от скандалов, в которые вовлечены народные депутаты из пропрезидентской фракции “Слуга народа”. Президент, по данным собеседников издания, сказал: “Не нравится – освобождай место”. “Разумков на все упреки в свой адрес якобы ответил: “Что-то не нравится в работе Рады – поставьте на голосование предложение снять меня с должности”. На том и разошлись”, – сообщило издание.

В интервью агентству “РБК-Украина” 11 марта Разумков опроверг слухи о своей самостоятельной политической карьере и планах по созданию собственной политсилы.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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