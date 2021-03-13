Эксперты назвали популярные в России криптовалюты

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13.03.2021, 19:26, Разное
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Эксперты криптовалютного рынка РФ рассказали о самых популярных электронных вложениях у граждан. Первые три лидирующие позиции занимают Bitcoin, Ethereum и Tether.
Bitcoin (BTC) остаётся самой популярной криптовалютой не только в России, но и во всём мире из-за своего небывалого роста. Именно из-за этого, и высокой капитализации, ему удаётся долгое время удерживать первенство. На второй строчке расположился Ethereum (ETH). В этом случае валюта очень популярна у майнеров, так как её очень легко добывать. Впоследствии именно её обменивают на более дорогой BTC, тем самым ещё больше подогревая интерес. Третья Tether (USDT) получила широкую известность из-за бирж, где её очень активно используют. Представитель Garantex Татьяна Максименко рассказала, что и DAI также можно отнести к популярным криптовалютам в России, но вышеперечисленная троица находится вне конкуренции.

Преимущество BTC неоспоримо из-за возможности расплачиваться им во многих странах и обширной поддержки со стороны самих пользователей и крупных инвесторов. В случае инвестиций ETH также открывает перспективы, и именно поэтому россияне чаще других вкладывают средства именно в неё. В случае же с USDT причина популярности кроется в возможности быстро и без особых трудностей проводить любые платежи на биржах, пишет интернет-издание NationNews.



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