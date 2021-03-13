Чиновник Николаевской облгосадминистрации пытался скрыться от патрульных и предлагал им взятку – глава ОГА

13.03.2021, 18:40, Новости дня

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В центре Николаева чиновник облгосадминистрации Игорь Бурда пытался на автомобиле скрыться от полицейских, после чего предлагал правоохранителям взятку. Об этом 13 марта на странице в Facebook сообщил председатель Николаевской ОГА Виталий Ким, ссылаясь на полицию.

“Пытаться убежать от полиции, создавая аварийную ситуацию и подвергая опасности других людей, недопустимо! А для госслужащего – вдвое больше недопустимо! О “порешать” вообще советую всем просто забыть и не искушать судьбу”, – заявил Ким.

Председатель ОГА отметил, что из-за этого инцидента ожидает от Бурды заявление об увольнении с должности.

Ким добавил, что дал поручение руководителю аппарата Николаевской ОГА и госслужбы области провести дополнительное ознакомление должностных лиц с этическим кодексом украинского госслужащего и усилить работу по транспортной дисциплине.

https://www.facebook.com/VitaliiKimODA/posts/120010083468911

По информации издания “Новости N”, вечером 12 марта несколько патрульных автомобилей гонялись по всему центру Николаева за автомобилем Range Rover. Погоня продолжалась более 10 минут. Во время погони водитель “неоднократно нарушал правила дорожного движения, в частности, проезжал на красный сигнал светофоров”.

Издание отмечает, что полицейские во время общения с Бурдой заметили у него “явные признаки алкогольного опьянения”. Водитель признал, что пил виски, однако от предложения пройти медицинское освидетельствование либо на месте, либо в нарколаборатории отказался.

Бурда на своей странице в Instagram заявлял, что вечером, 12 марта, был за рулем трезв, а погоню с полицией он якобы не провоцировал, видео опубликовано на YouTube-канале “HukBecTu”.

“За мной устроили погоню в то время, когда я ехал домой к семье. Мне инкриминируют вождение в нетрезвом состоянии, хотя это не является таковым. Поэтому я был вынужден отправиться в медучреждение, чтобы сдать анализы и доказать свою невиновность, подтвержденную, конечно же, документально”, – рассказал он.

ВИДЕОВидео: HukBecTu / YouTube

В электронной декларации на сайте НАЗК Бурда 20 января указывал, что работает главным специалистом управления капитального строительства Николаевской облгосадминистрации.

На местных выборах 2020 года он баллотировался в депутаты Николаевского горсовета от партии “Слуга народа”, сообщалось на странице “Слуга народу. Миколаївщина” в Facebook.

https://www.facebook.com/ZeMykolaiv/posts/805575173540421

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