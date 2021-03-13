 

В российском сегменте МКС заделали две трещины, но давление воздуха продолжает падать

13.03.2021, 18:40, Новости дня
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В модуле “Звезда” российского сегмента Международной космической станции (МКС) заделка трещин не решила проблемы с утечкой воздуха. Об этом свидетельствуют данные находящегося на орбите российского космонавта Сергея Рыжикова, сообщил ТАСС 13 марта.

В ходе переговоров с Центром управления полетами в Подмосковье Рыжиков рассказал, что давление в промежуточной камере, где заделывались трещины, упало с 730 мм ртутного столбика до 678 мм.

Агентство уточняет, что такое падение давления произошло за ночь, после того как российские космонавты закрыли люк, чтобы проверить герметичность помещения после заделки двух трещин несколькими слоями герметика.

“Интерфакс” подчеркивает, что трещины в российском сегменте МКС заделывались согласованно с NASA.

В январе стало известно о выходе из строя в российском сегменте станции системы получения кислорода. “РИА Новости” отмечал, что это происходило “многократно”, в частности, в октябре и декабре 2020 года. По информации агентства, на МКС есть запасы кислорода.

Сейчас на МКС работают российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, американские астронавты Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шэннон Уолкер, а также японец Соити Ногути.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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