Ученые нашли сходство между человеком и существами из древнего океана

13.03.2021, 18:08, Новости дня

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Ученые обнаружили сходство между человеком и древними существами, населявших океанское дно около 550 миллионов лет назад. Они изучили ископаемые следы, которые оставили эти существа.

Как говорится в статье, опубликованной на сайте UCR News, сходство человека было обнаружено с эдиакарской биотой – комплексом ископаемых организмов. Ученым удалось выяснить, что эти организмы имели рудиментарные органы нервной системы, регулируемые теми же типами генетических элементов, которые до сих пор используются животными, в том числе человеком, передает РИА «Новости».

«Анализ показал, что эдиакарская биота могла иметь генетическую предрасположенность к развитию многоклеточности, мускулатуры и нервной системы», – считают авторы исследования.

Ранее в Патагонии палеонтологи обнаружили самого древнего в мире титанозавра – растительноядного динозавра. Он был найден к юго-востоку от аргентинского Неукена и получил название Ninjatitan zapatai.