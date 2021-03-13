 

Россиянка Ступак выиграла масс-старт на этапе КМ по лыжным гонкам в Швейцарии

13.03.2021, 18:08, Новости дня
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Российская лыжница Юлия Ступак завоевала золото в масс-старте на 10 км классическим стилем на финальном этапе Кубка мира в швейцарском Энгадине.

Ступак преодолела дистанцию за 25 минут 13,3 секунды. Второе место заняла норвежка Хейди Венг (отставание – 7,1 секунды), третьей стала шведка Эбба Андерсон (+8,5), передает ТАСС.

Россиянка Татьяна Сорина заняла девятое место (+36,4), Нататья Непряева стала 25-й (+1.21,9), Христина Мацокина – 32-й (+1.43,7), Вероника Степанова – 40-й (+1.57,0), Мария Истомина – 52-й (+2.40,5), Евгения Крупицкая – 54-й (+2.45,1).

Ступак стала первой россиянкой после Ларисы Лазутиной (сезон-2000/01), которой удалось выиграть несколько гонок классическим стилем за один сезон. На счету Ступак в сезоне-2020/21 победа в гонке преследования классическим стилем на 10 км в Италии.

Финальный этап Кубка мира завершится в воскресенье двумя гонками преследования свободным стилем.

В январе житель России Александр Большунов победил в гонке с общего старта на 15 км классическим стилем в рамках этапа многодневной лыжной гонки «Тур де Ски» в Валь-Мюстаир (Швейцария).



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