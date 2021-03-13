Это ВВС Украины, детка!
13.03.2021, 18:00,
Разное
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tiberius66 (tiberius66) wrote,
2021-03-13
Поздно вечером в среду истребитель МиГ-29 ВВС Украины из состава 40-й бригады тактической авиации получил повреждения при столкновении с ним автомобиля Volkswagen Touran на Васильковской авиабазе.
Фотографии, циркулирующие в интернете, показывают один из сгоревших двигателей истребителя и поврежденную машину.
Украинские военные чиновники заявили, что истребитель перевозился с помощью трактора к месту его стоянки, когда машина столкнулась с хвостом истребителя.
Местные СМИ 12 марта сообщили, что МиГ-29 с бортовым номером 08 WHITE (c/n 2960731239) получил повреждения после того, как пьяный офицер украинских ВВС въехал на своем Volkswagen Touran в истребитель на Васильковской авиабазе.
В результате столкновения военный самолет загорелся.
По данному факту военной прокуратурой Киевского гарнизона начато досудебное расследование в уголовном производстве № 42021110350000030 по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 411 Уголовного кодекса Украины.
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