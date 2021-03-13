Это ВВС Украины, детка!

13.03.2021, 18:00, Разное

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tiberius66 (tiberius66) wrote,

2021-03-13

Поздно вечером в среду истребитель МиГ-29 ВВС Украины из состава 40-й бригады тактической авиации получил повреждения при столкновении с ним автомобиля Volkswagen Touran на Васильковской авиабазе.

Фотографии, циркулирующие в интернете, показывают один из сгоревших двигателей истребителя и поврежденную машину.

Украинские военные чиновники заявили, что истребитель перевозился с помощью трактора к месту его стоянки, когда машина столкнулась с хвостом истребителя.

Местные СМИ 12 марта сообщили, что МиГ-29 с бортовым номером 08 WHITE (c/n 2960731239) получил повреждения после того, как пьяный офицер украинских ВВС въехал на своем Volkswagen Touran в истребитель на Васильковской авиабазе.

В результате столкновения военный самолет загорелся.

По данному факту военной прокуратурой Киевского гарнизона начато досудебное расследование в уголовном производстве № 42021110350000030 по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 411 Уголовного кодекса Украины.