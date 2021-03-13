В продажу поступил смартфон Vivo S9

13.03.2021, 17:54, Новости дня

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Смартфон Vivo S9 со сдвоенной фронтальной камерой Vivo S9 поступил в продажу. Как сообщают источники, его базовая стоимость составляет, в зависимости от комплектации, от 465 до 510 американских долларов.

Небольшая, но весьма заметная челка в середине верхней части лицевой стороны стала особенной приметой данного гаджета. Как сообщает разработчик, в основу положена однокристальная система MediaTek Dimensity 1100. Сам по себе, этот факт указывает на средний класс, к которому следует отнести мобильное устройство.

Все четыре ядра обеспечивают одну и ту же тактовую частоту в 2,6 ГГц. Кроме того, в конструкции смартфона использован 9-ядерный ускоритель Mali-G77. Смартфон работает очень быстро, отмечают эксперты.