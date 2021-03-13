 

«Включим программу Киселёва и покажем телевизорам фигу»: Леонид Волков анонсировал новую акцию протеста

13.03.2021, 17:51, Разное
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Глава штабов Навального Леонид Волков призвал своих сторонников принять участие во всероссийской акции протеста против засилья кремлёвской пропаганды 14 марта. В рамках акции протестующим предложили включить телепрограмму «Вести недели с Дмитрием Киселёвым» и в момент появления ведущего на экране показать телевизору фигу.

По словам Волкова, в акции может принять участие 60 млн. человек – именно столько зрителей в среднем имеет данная телепрограмма. Акция станет самой массовой в истории ФБК после недавнего флешмоба с фонариками, когда светить смартфонами против Путина вышло более 85 млн. россиян. Одновременно с показом кукиша против Киселёва будут поданы иски в ЕСПЧ, Европейский уголовный суд и Комиссию НАТО по правам россиян. По задумке организаторов акции, всё это должно будет привести к отставке телеведущего. Члены ФБК уже заявили, что будут участвовать в выборах нового ведущего «Вестей недели».

«Всё очень просто: включаете телевизор, ждёте, когда на экране появится морда Киселёва, и показываете фигу. Не могут же власти к каждому приставить по омоновцу и запретить складывать пальцы кукишем. А в понедельник открываете сайт ВГТРК и смотрите, сколько зрителей было у шоу Киселёва. Там будут десятки миллионов людей, а может быть даже сотни. Знайте, друзья – нас большинство. Власть нас боится. Мы скоро победим и будем править Россией», – заявил Леонид Волков.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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