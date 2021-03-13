В МИД Украины рассказали, участвовал ли Демченко в подготовке Харьковских соглашений

13.03.2021, 17:50, Новости дня

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Бывший заместитель министра иностранных дел Украины, а ныне заместитель секретаря Совета нацбезопасности и обороны страны Руслан Демченко получил полномочия заниматься вопросами двусторонних отношений с РФ уже после подписания Харьковских соглашений. Об этом 13 марта сообщили в ответ на запрос УНН в МИД Украины.

По информации ведомства, Демченко назначили замминистра иностранных дел Украины 17 февраля 2010 года распоряжением Кабинета Министров Украины №227-р.

“В соответствии с приказом МИД Украины №82 о распределении обязанностей между заместителями министра, к его полномочиям двусторонние отношения с Российской Федерацией отнесли только 27 апреля, то есть через шесть дней после подписания Харьковских соглашений и внесения их на ратификацию в Верховную Раду Украины”, – пояснили в МИД Украины.

Редактор “Европейской правды” Сергей Сидоренко обращал внимание, что Демченко участвовал в подготовке Харьковских соглашений.

Харьковские соглашения в 2010 году подписали тогдашние президенты Украины и России Виктор Янукович и Дмитрий Медведев. Ратификация Харьковских соглашений 27 апреля 2010 года сопровождалась дракой в парламенте, дымовыми шашками и бросанием яиц в президиум. В январе 2021 года Януковичу Госбюро расследований из-за подписания документа сообщило о подозрении в госизмене.

Согласно соглашениям, Украина получала скидку на газ в размере 30% в обмен на пролонгацию пребывания Черноморского флота России на территории Украины с 2017-го до 2042 года. Как объясняли в ГБР, фактически никакой скидки не было, так как за год до этого Россия увеличила цену на газ вдвое. Подписав соглашение под предлогом получения скидки на газ, Янукович искусственно создал предпосылки к увеличению численности войск РФ и условия их пребывания на территории Украины, подчеркивали в Офисе генпрокурора.

11 марта Совет национальной безопасности и обороны поручил Службе безопасности Украины проверить обстоятельства ратификации Харьковских соглашений. СБУ открыла уголовное производство по статье о госизмене.

Согласно ст. 80 Конституции Украины, народные депутаты не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету. Бывший глава Конституционного Суда Украины Станислав Шевчук после объявления о решении СНБО по Харьковским соглашениям вспоминал об этой норме.

Он пояснил, что если тот или иной парламентарий, например, руководствовался мнением, что “скидка на газ – это хорошо для народа Украины”, то уголовная ответственность для него из-за этого наступить не может.

Россия оккупировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

После оккупации Крыма РФ денонсировала Харьковские соглашения.

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