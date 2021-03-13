Данилов: Речь о “национализации” “Мотор Січі” не идет

13.03.2021, 17:50, Новости дня

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Речь о “национализации” предприятия “Мотор Січ” не идет, Украина намерена вернуть его в государственную собственность согласно действующему законодательству. Об этом сообщил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов 12 марта в эфире ток-шоу “Свобода слова Савика Шустера” на канале “Украина”.

“Слово “национализация” никаким образом не применялось ни на заседании СНБО, ни в решении, которое принимал СНБО, ни на брифинге, где я выступал. Мы сегодня находимся в информационной войне с Российской Федерацией, которая имеет непосредственное отношение совместно с Китаем к попыткам захвата предприятия “Мотор Січ”, поэтому мы имеем сегодня такую негативную информацию относительно “национализации”. Речь шла о том, что предприятие “Мотор Січ” в ближайшее время будет возвращено в собственность украинского народа законным способом в соответствии с действующим законодательством”, – заявил он.

По словам Данилова, Украина, находясь в состоянии войны, не может себе позволить “отдать в чужие руки предприятие, от которого зависит обороноспособность”.

“Если инвесторы инвестируют в какие-нибудь Галапагосские острова, на какие-то Вирджинские острова, в какие-то офшоры, неизвестные Украине, то это довольно сомнительные инвесторы. Мы призываем инвесторов инвестировать в Украину те средства, которые должны заходить в нашу страну. А если там где-то происходят скрытые “оборотки”, мы не может этого признавать. Мы будем признавать только те деньги, которые зашли официально на банковские счета, которые находятся на территории Украины. Все остальные, кто себе что-то придумал и что-то покупает, – вот у кого покупали, у того и спрашивайте”, – заявил он.

11 марта 2020 года Совет национальной безопасности и обороны заявил о решении вернуть в государственную собственность “Мотор Січ”. По словам Данилова, это произойдет и с другими стратегическими предприятиями, которые оказались в частных руках. Инвесторы таких предприятий, отметил он, получат компенсации.

Первый заместитель фракции “Слуга народа” Александр Корниенко заявлял, что “законопроект о национализации “Мотор Січі” представят через две-три недели”.

На заявления о подготовке законопроекта о национализации “Мотор Січі” отреагировал китайский инвестор предприятия – владелец компании Skyrizon Aircraft Holdings Ван Цзин. Он назвал это недопустимым и пригрозил новыми судебными исками, сообщал “Интерфакс-Украина”.

В МИД Китая заявили, что требуют от Украины защитить права китайских инвесторов.

ПАО “Мотор Січ” – один из крупнейших мировых производителей двигателей для авиационной техники, а также промышленных газотурбинных установок.

В материалах, опубликованных в Едином государственном реестре судебных решений, сказано, что в 2016 году собственник предприятия Вячеслав Богуслаев продал 56,009% акций семи компаниям, связанным с китайской Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co. Ltd. При этом в Антимонопольном комитете Украины сообщили, что не давали разрешения на сделку, что в таких случаях необходимо.

В июле 2017 года на сделку обратила внимание Служба безопасности Украины, которая начала уголовное производство по ч. 1 ст. 14 (приготовление к преступлению) и ст. 113 (диверсия) Уголовного кодекса.

В апреле 2018 года Шевченковский районный суд Киева наложил арест на 56% акций “Мотор Січі”, которые принадлежат иностранным инвесторам. До окончания досудебного расследования суд запретил любые действия с арестованными активами, которые могут привести к смене их владельца. Акции находятся под арестом до сих пор.

В 2019 году Богуслаев подтвердил, что продал предприятие китайской компании. По словам бизнесмена, китайцы обязались в течение двух лет инвестировать в предприятие $250 млн.

Антимонопольный комитет Украины несколько раз отклонял заявку китайских инвесторов на покупку “Мотор Січі”. Компания Skyrizon пыталась получить такое разрешение совместно с компанией DCH украинского бизнесмена Александра Ярославского. После того как АМКУ в ноябре 2020 года отклонил очередную заявку, китайская компания заявила, что намерена отсудить у государства Украина $3,5 млрд из-за потерянных инвестиций в “Мотор Січ”.

Против продажи ПАО “Мотор Січ” китайским инвесторам выступали США. Во время визита в Украину в 2019 году тогдашний советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон заявил, что постарается убедить украинские власти, что сотрудничество с Китаем опасно.

15 января 2021 года бюро промышленности и безопасности министерства торговли США включило Skyrizon в список “конечных военных пользователей, для которых установлен специальный режим сотрудничества с американскими компаниями”. В ответ в компании заявили о недопустимости политизации торгово-экономических отношений и необоснованного давления на предприятия из Китая.

Президент Украины Владимир Зеленский 28 января подписал указ о введении санкций против китайских инвесторов “Мотор Січі”: Skyrizon Aircraft Holdings Limited, Hong Kong Skyrizon Holdings Limited, Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment, Beijing Xinwei Technology Group.

Китайский инвестор назвал санкции “варварским грабежом”. В МИД Китая выразили надежду, что Украина будет защищать законные права и интересы китайских предприятий и инвесторов.

Богуслаев обвинял китайских партнеров в отказе от инвестиций, но выступал против полной национализации. По его мнению, следует “цивилизованно” оставить китайцам 35% предприятия.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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