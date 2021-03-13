Мэр Львова предложил перевести школы на дистанционное обучение

13.03.2021, 17:50, Новости дня

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Со вторника, 16 марта, во Львове могут перевести на дистанционную форму обучения школьников 5–11 классов в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом. Об этом в своем Telegram-канале заявил мэр города Андрей Садовый.

“Соответствующее решение будет предложено на рассмотрение комиссии по чрезвычайным ситуациям в понедельник. Учителям предлагаю использовать этот день для организации этого процесса”, – отметил политик.

Такое предложение Садовый назвал компромиссом в борьбе с вирусом.

“Младшие классы останутся в школе, потому что часто родители не имеют с кем оставить ребенка. И не стоит в такое сложное время делать людям еще больше проблем”, – добавил он.

Мэр подчеркнул, что во Львовской области очень плохая динамика по росту количества положительных тестов и госпитализации.

“Особенно госпитализации: ежедневно в больницы ложится гораздо больше людей, чем выписывается. Болезнь прогрессирует быстрее и агрессивнее, чем это было год назад”, – рассказал Садовой и призвал горожан придерживаться карантинных мер.

По данным Львовской облгосадминистрации, за время эпидемии в области болезнь подтвердили у 72,5 тыс. человек, из них 2377 – умерли.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

С начала эпидемии в Украине коронавирус подтвердили у 1,45 млн человек, 28,2 тыс. заболевших умерли, 1,22 млн – выздоровели.

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