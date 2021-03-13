Певица Азиза извинилась за свое поведение на шоу «Маска»

13.03.2021, 17:46, Разное

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Певица Азиза, участвовавшая в телешоу «Маска», оскорбила судей своим поведением на сцене. Позже артистка извинилась перед судьями, зрителями и всеми остальными конкурсантами, рассказав о своей вере.

Новый сезон шоу «Маска» отметился рядом инцидентов, в их числе оказалось и поведение певицы Азизы. Российская звезда узбекского происхождения покинула сцену, отказавшись петь финальную песню. Такой ход не понравился не только судьям программы, но и многочисленным поклонникам артистки. Возмущение по этому поводу высказали и коллеги Азизы Мухамедовой, посчитав ее реакцию на поражение недостойной звания профессионала.

На страницах своего профиля в социальной сети Instagram Азиза объяснила свой прокол, извинившись перед всеми, кого она ненароком обидела. На шоу она скрывалась под обличьем Пингвина, однако ее вокальные данные жюри не сочло достойными по сравнению с конкурентами для продолжения борьбы за главный приз. Артистка была крайне огорчена тем, что не смогла дойти до финального концерта. Именно это и стало причиной ее выходки, пояснила она своим фолловерам. Высказав признательность и благодарность всей своей многочисленной группе поддержки, Азиза попросила не судить ее строго.

С ее слов, вернувшись после исполнения своего номера в гримерку, она не могла прийти в себя и собраться с мыслями после поражения. Ведь она мечтала об участии хотя бы в финале, готовилась и репетировала по много часов. Азизе было очень тяжело понимать, что она подвела своих фанатов, в том числе, и недопустимым демаршем перед строгим жюри.

Как пишет «Глобалмск», артистка также ответила на вопрос, что для нее означает яйцо ее героя Пингвина. Как верующий человек, она назвала его символом веры, жизни и душевной силы. Несмотря на то, что ее персонаж был «грустной нелетающей птицей, крепко прижимающей свою мечту к груди», Азиза уверена в своем будущем, в котором будет еще много шансов и поводов для радости.

Источник: globalmsk.ru