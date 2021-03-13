Мясников развеял миф об опасности холестерина

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13.03.2021, 17:18, Новости дня
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Врач и телеведущий Александр Мясников развеял миф об опасном холестерине, отметив, что все стероидные гормоны, включая половые, создаются на его основе.

По словам врача, холестерин служит основой стероидных и половых гормонов, также он является частью клеточных мембран.

«На самом деле без холестерина мы бы умерли в ту же минуту. А если даже допустить, что мы бы выжили, мы бы точно не размножались», – сказал он на канале «Россия 1», переадет РИА «Новости».

Мясников отметил, что люди пытаются бороться с холестерином, хотя печень, например, сама вырабатывает его. Однако эксперт заключил, что переизбыток холестерина вредит организму так же, как и переизбыток любого другого вещества.

Ранее врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал, что нормализовать уровень холестерина можно без лекарств при ежедневном употреблении лука и чеснока.



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