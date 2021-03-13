Названа причина взрыва газа в пункте выдачи товаров в Карачаево-Черкесии

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13.03.2021, 17:18, Новости дня
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Причиной взрыва газа в пункте выдачи товаров интернет-магазина в Усть-Джегуте Карачаево-Черкесии стал ремонт газового оборудования в одном из помещений здания, сообщил источник в экстренных службах.

«Собственница здания в одном из помещений проводила ремонт газового оборудования вместе с отцом. В результате этого произошел взрыв», – сказал источник ТАСС.

В понедельник в пункте выдачи товаров интернет-магазина в городе Усть-Джегуте произошел взрыв газа, пострадали пять человек. Прокуратура начала проверку исполнения требований пожарной безопасности, а также изучение обстоятельств произошедшего.



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