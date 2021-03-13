Химия наших санкций
13.03.2021, 17:08,
Разное
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Кибератака на правительство, жесткая посадка для «Аэрофлота» и отказ от российского госдолга. Чем США и ЕС угрожают Кремлю.
Фото: Getty Images
2 марта США следом за Европейским союзом ввели свои санкции против России. Все-таки между Брюсселем и Вашингтоном шестичасовая разница во времени. ЕС ограничился мерами в отношении четырех высокопоставленных силовиков: генпрокурора, глав Росгвардии, ФСИН и Следственного комитета. Их счета, имущество и активы в ЕС теперь заморожены, а страны-члены Союза обязаны не пускать их на свою территорию даже транзитом. Основанием выступил свежий механизм Решения Совета ЕС 1999/2020 и Регламента ЕС 2020/1998 об адресных ограничительных мерах за нарушения прав человека.
В обосновании ограничительных мер против силовиков ЕС можно проследить не только формальные причины, но и серьезную озабоченность состоянием демократии и законности в России. Основной посыл актов ЕС от 2 марта: главными ответственными за нарушения прав человека в РФ являются ее собственные правоохранительные органы. В частности, всем четырем силовикам вменяется ответственность за серьезные нарушения прав человека, включая произвольные аресты и задержания. Глава ФСИН попал под персональные санкции, поскольку подчиненное ему ведомство ходатайствовало перед судом о замене оппозиционеру условного срока на реальный.
Наряду с главами ФСИН и Следственного комитета, их коллеге Краснову власти ЕС приписывают также широкомасштабное и систематическое подавление свободы мирных собраний и объединений, а также свободу слова, мысли и права на их выражение. На Виктора Золотова, помимо всего вышеперечисленного, возлагается ответственность за силовое подавление мирных протестов и разгон демонстраций.
Четыре всадника Байдена
США значительно сильнее ударили своей «санкционной» дубиной. В отличие от европейского партнера, основаниями выступили сразу 4 нормативных правовых акта.
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Досталось и РФ как субъекту международного права, и должностным лицам, и «химическим» НИИ.
Фото: Getty Images
Ожидание санкций хуже самих санкций
В силу Закона о ХБО США могут ввести второй пакет санкций хоть завтра. Однако если РФ попросит, то ей будут даны 90 дней для консультаций и предоставления гарантий полного отказа от химического оружия и не повторения его применения против своих граждан. Но отсрочка — это право, а не обязанность администрации Байдена.
После объявления определенной страны как применившей химическое оружие против своих жителей или в нарушение международного права исполнительная власть США обязана ввести 3 из 6 видов санкции по статье 7 Закона о ХБО. Из самых серьезных и прежде не использованных видов санкций выделяются:
— понижение уровня дипломатических отношений или их приостановка;
— ограничения в праве на посадку воздушных судов на территории США;
— запрет американским банкам и бизнесу работать с российскими инструментами суверенного долга на вторичном рынке.
К первой опции власти США не обращались даже до принятия Закона о ХБО в худшие времена холодной войны. Второе — по принципу взаимности — сильно ударит по американским авиакомпаниям. А вот запрет работы на рынке облигаций суверенного займа представляется наиболее вероятным сценарием наряду с ограничениями экспорта технологий или товаров, чувствительных для национальной безопасности США и точечных иных экспортно-импортные ограничений.
Российский бюджет на 2021 год предполагает привлечение 3,7 триллиона рублей путем внешних заимствований.
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Применение этого запрета поставит правительство Мишустина в очень сложную ситуацию.
Вместе с тем США планируют провести кибератаку на российские правительственные объекты, раздумывают о введении санкций за объявление награды за убийство американских военных в Афганистане, а также за предшествующие кибератаки РФ на объекты своей жизненно важной инфраструктуры, а вместе с британскими партнерами планируют очередное расширение санкционных списков за счет близких к Кремлю олигархов и бизнесменов. Точка еще не поставлена, и в ближайшие месяцы нас ждет еще много новостей о новых санкциях.
Сергей Гландин,
советник по санкционному праву Pen& Paper,
преподаватель МГУ, к.ю.н.
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Источник: Новая газета
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