Химия наших санкций

13.03.2021, 17:08, Разное

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Кибератака на правительство, жесткая посадка для «Аэрофлота» и отказ от российского госдолга. Чем США и ЕС угрожают Кремлю.

Фото: Getty Images

2 марта США следом за Европейским союзом ввели свои санкции против России. Все-таки между Брюсселем и Вашингтоном шестичасовая разница во времени. ЕС ограничился мерами в отношении четырех высокопоставленных силовиков: генпрокурора, глав Росгвардии, ФСИН и Следственного комитета. Их счета, имущество и активы в ЕС теперь заморожены, а страны-члены Союза обязаны не пускать их на свою территорию даже транзитом. Основанием выступил свежий механизм Решения Совета ЕС 1999/2020 и Регламента ЕС 2020/1998 об адресных ограничительных мерах за нарушения прав человека.

В обосновании ограничительных мер против силовиков ЕС можно проследить не только формальные причины, но и серьезную озабоченность состоянием демократии и законности в России. Основной посыл актов ЕС от 2 марта: главными ответственными за нарушения прав человека в РФ являются ее собственные правоохранительные органы. В частности, всем четырем силовикам вменяется ответственность за серьезные нарушения прав человека, включая произвольные аресты и задержания. Глава ФСИН попал под персональные санкции, поскольку подчиненное ему ведомство ходатайствовало перед судом о замене оппозиционеру условного срока на реальный.

Наряду с главами ФСИН и Следственного комитета, их коллеге Краснову власти ЕС приписывают также широкомасштабное и систематическое подавление свободы мирных собраний и объединений, а также свободу слова, мысли и права на их выражение. На Виктора Золотова, помимо всего вышеперечисленного, возлагается ответственность за силовое подавление мирных протестов и разгон демонстраций.

Четыре всадника Байдена

США значительно сильнее ударили своей «санкционной» дубиной. В отличие от европейского партнера, основаниями выступили сразу 4 нормативных правовых акта.

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Досталось и РФ как субъекту международного права, и должностным лицам, и «химическим» НИИ.

Самые серьезные последствия за отравление Алексея Навального «Новичком» влечет закон США «О контроле над химическим и биологическим оружием и запрете их военного использования» (далее — «Закон о ХБО»). С 17 марта Российская Федерация будет ограничена в праве получения гуманитарной помощи, будет запрещено поставлять ей вооружения и финансировать такие поставки; правительственным структурам США, включая Экспортно-импортный банк, будет запрещено кредитовать Россию. Санкции по этому закону единственные, которые можно называть санкциями против России. Вводя их, Государственный секретарь США признал Россию применившей химическое оружие против собственных жителей в нарушении Конвенции ОЗХО.

Применили США и хорошо знакомый любому россиянину закон 2017 года «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA). В специальный оборонно-разведывательный перечень по статье 231 этого закона добавлены 6 российских «химических» НИИ. Теперь за вступление в крупные сделки с ними любое лицо может попасть под вторичные санкции США. Поскольку санкции вторичные, то бояться здесь нужно не только иностранным компаниям, но и российским.

Стряхнули в администрации Байдена пыль с исполнительного указа 2005 года № 13382 об адресных санкциях за применение или распространение оружия массового поражения. Он был применен в отношении ФСБ, ГРУ, трех НИИ из расследования Алексея Навального о своем отравлении, а также предполагаемых отравителей в Солсбери: Анатолия Чепиги и Александра Мишкина.

«Вишенкой на торте» стал указ 13661 о персональных санкциях должностным лицам РФ из-за ситуации на Украине. В санкционный список SDN внесены 7 высших должностных лиц администрации президента, Минобороны, глава ФСБ и те же 4 чиновника, что попали в европейский санкционный список. При чем здесь Украина и как по его основаниям могут последовать санкции, спросите вы? Из лаконичного сообщения Минфина США следует, что акция 2 марта — это форма реакции на использование Кремлем химического оружия, чтобы заставить замолчать политического оппонента и запугать других, что демонстрирует вопиющее пренебрежение Кремля международными нормами, когда указ 13661 допускает введение персональных санкций в отношении любого должностного лица России.

Фото: Getty Images

Ожидание санкций хуже самих санкций

В силу Закона о ХБО США могут ввести второй пакет санкций хоть завтра. Однако если РФ попросит, то ей будут даны 90 дней для консультаций и предоставления гарантий полного отказа от химического оружия и не повторения его применения против своих граждан. Но отсрочка — это право, а не обязанность администрации Байдена.

После объявления определенной страны как применившей химическое оружие против своих жителей или в нарушение международного права исполнительная власть США обязана ввести 3 из 6 видов санкции по статье 7 Закона о ХБО. Из самых серьезных и прежде не использованных видов санкций выделяются:

— понижение уровня дипломатических отношений или их приостановка;

— ограничения в праве на посадку воздушных судов на территории США;

— запрет американским банкам и бизнесу работать с российскими инструментами суверенного долга на вторичном рынке.

К первой опции власти США не обращались даже до принятия Закона о ХБО в худшие времена холодной войны. Второе — по принципу взаимности — сильно ударит по американским авиакомпаниям. А вот запрет работы на рынке облигаций суверенного займа представляется наиболее вероятным сценарием наряду с ограничениями экспорта технологий или товаров, чувствительных для национальной безопасности США и точечных иных экспортно-импортные ограничений.

Российский бюджет на 2021 год предполагает привлечение 3,7 триллиона рублей путем внешних заимствований.

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Применение этого запрета поставит правительство Мишустина в очень сложную ситуацию.

Вместе с тем США планируют провести кибератаку на российские правительственные объекты, раздумывают о введении санкций за объявление награды за убийство американских военных в Афганистане, а также за предшествующие кибератаки РФ на объекты своей жизненно важной инфраструктуры, а вместе с британскими партнерами планируют очередное расширение санкционных списков за счет близких к Кремлю олигархов и бизнесменов. Точка еще не поставлена, и в ближайшие месяцы нас ждет еще много новостей о новых санкциях.

Сергей Гландин,

советник по санкционному праву Pen& Paper,

преподаватель МГУ, к.ю.н.

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